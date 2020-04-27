Правило 72 часов: Настя Каменских рассказала, как правильно ставить цели и достигать мечты

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя делится очередной порцией лайфхаков

Настя Каменских не перестает максимально мотивировать фолловеров во время домашней изоляции на карантине. Украинская певица призывает поклонников продуктивно использовать свое время на карантине. Для этого Каменских запустила свой курс “Жизнь в стиле NK”. Каждый день в своем блоге Настя делится правилами жизни в различных сферах — от взаимоотношений с близкими до тайм-менеджмена. В начале новой недели Настя советует строить планы на будущее и делать это правильно.

Как обычно, Настя для каждого нового дня недели определяет свой цвет. К примеру, цвет понедельника — белый, как символ чего-то нового.

“И мы продолжаем учиться ставить цели и задачи правильно! Первый шаг на пути к исполнению мечты - это ее правильная формулировка”, — отмечает Настя.

Далее Каменских подробно расписала, как правильно ставить цели и достигать свои мечты.

№1 Реальные цели

Напишите свои планы и мечты на ближайшие 3 месяца (в видео к этому посту я рассказала, почему 90 дней - ключевые). Цели - обязательно сопоставимыми к той ситуации, в которой вы находитесь в текущую минуту. То есть, если вы хотите с нуля много зарабатывать, при этом не имея необходимых навыков, это может не сработать.

№2 Понимание, куда ты хочешь прийти - очень важно

Видеть не только свою цель, но и то, как с ней изменится ваша жизнь. Если не знать, куда стремиться, вы можете попасть туда, где вам не понравится. Поэтому чётко озвучивайте для себя каждый момент, связанный с вашей целью.

№3 Пропишите очень подробный план достижения своей цели, с пунктами и подпунктами

И чтобы в моменты, когда у вас пропадёт мотивация, вы не сошли с дистанции, расскажите вашим самым-самым близким людям о своей цели и попросите их поддержки. Они будут подбадривать вас и помогать.

№4 Ставьте цели, для реализации которых вам нужны только вы

Это не должно быть так: «хочу чтобы он это для меня сделал». Если достигнуть цели самому нельзя, тогда думайте об этом в таком ключ : «что сделать мне, чтобы этот человек захотел сделать это для меня».

№5 Обязательно хвалите себя за ВСЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДОСТИЧЕНИЯ на пути к мечте

Например, хотите уменьшить объем талии на 15 см. Радуйте себя чем-то приятным за каждый сантиметр который скинули.

№6 Многие успешные люди руководствуются правилом 72 часов

Его суть - если вы за 3 дня не предпримете ничего для достижения своей цели, вы вряд ли к ней вернетесь. Но если вы за эти 72 часа уже начали что-то делать, ваша цель имеет 99 из 100 шансов на реализацию.

“Кому-то для достижения новой цели, нужно выйти из зоны комфорта, а кто-то -расширять ее, ориентируясь на то, что уже умеет и знает. И тот, и тот вариант правильный. Главное, выберите оптимальный для себя. И начните действовать. Начните прямо сегодня! Белый цвет вокруг вас поможет в этом”, — мотивирует Каменских.

Напомним, ранее Настя Каменских назвала действенный способ повышения самооценки.