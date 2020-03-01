Правда — это не стыдно: Джерри Хейл довольна признанием о подробностях интимной жизни

Фото: Jerry Heil (instagram.com/thejerryheil)

Певица призналась, что считает, что поступила правильно, раскрыв свой секрет

Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева, - прим. Ред.), которая появилась на Национальном отборе на Евровидение-2020 с песней Vegan, но не стала финалисткой, недавно встретилась с телеведущей Машей Ефросининой, чтобы дать откровенное интервью о своей жизни. На сколько много придется рассказать о своем становлении, как певицы и как личности, девушка даже не подозревала.

Особенно неожиданный резонанс получила тема девственности и интимной жизни певицы. Она призналась, что немного боится близости и сама отталкивает мужчин.

Фото: Jerry Heil (instagram.com/thejerryheil)

Однако, Джерри отметила, что не жалеет о том, что сделала признание, потому что тот отклик, который она получила за последние дни и благодарности многих девушек, стоили того, чтобы открыто говорить о теме отсутствия сексуальных отношений.

"Я знала, что, открывшись, помогу справиться с социальным давлением людям разного возраста. Так и произошло - сотни людей уже написали мне, что им теперь легче. Так что не зря я чувствовала потребность рассказать!"

Кроме того, она объяснила, почему ранее не касалась этой деликатной темы.

"Боялась осуждения мужского пола, так как *вставьте здесь популярные выражения-ярлыки типа "девушка должна быть опытной" и добавьте страх в случае, когда это произойдет, оказаться тем самым бревном".

Фото: Jerry Heil (instagram.com/thejerryheil)

А еще она сделала выводы, о том, что в современном мире стоит уважать личное пространство людей и не навешивать ярлыки.

"Как мы докатились до того, что вещи, которые касаются личного пространства человека, теперь делятся на современное, не современные, модные?

Все инсайты, которые я проживаю сейчас, сводятся к двум моим простых правил жизни:

1. Будь собой.

2. ПРАВДА - ЭТО НЕ стыдно. При любых обстоятельствах".

Напомним, ранее Jerry Heil рассказала о своем пути к вегетарианству.