Практический курс изоляции вдвоем: Ivan NAVI представил новое видео

В то время, когда лирическая баллада Ivan NAVI “Коли Нема Тебе”, вновь возглавила украинские радиочарты, артист решил презентовать новый танцевальный трек. Тем самым еще раз подтверждая статус одного из лучших украинских хитмейкеров.

Ivan NAVI решил не делать творческой паузы и порадовал поклонников новым видеоклипом, который успел снять до введения в стране карантина. Это история любви, которая только-только рождается. Герои прячутся от мира, чтобы получше узнать друг друга.

Ivan NAVI: «Пісня “Холодна ніч” танцювальна, динамічна і я хочу, щоб вона стала таким своєрідним нагадуванням для усіх, що карантин рано чи пізно закінчиться і ми будемо знову танцювати на вечірках, насолоджуватись життям сповна. А зараз ідеальний час для того, щоб ізолюватись вдвох і втекти разом туди, де нема людей. Збільшити дистанцію з іншими, і звести до мінімуму її з коханою людиною.»