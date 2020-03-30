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Позитивный карантин: Брежнева очаровала милым домашним видео с Меладзе

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.03.2020 - 09:29
Позитивный карантин: Брежнева очаровала милым домашним видео с Меладзе
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица в естественном виде без макияжа спела забавную песню

Вера Брежнева уже после начала эпидемии коронавируса была вынуждена совершить несколько перелетов - и хотя певица придерживалась правил безопасности, поклонники были обеспокоены. Однако сейчас она придерживается карантина и остается дома вместе с мужем Константином Меладзе и младшей дочкой Сарой. Ранее артистка подробно рассказала о своем режиме дня и занятиях во время изоляции - она следит за питанием и не забывает о домашних тренировках.

В новой публикации в своем Instagram Вера оригинальным образом призвала подписчиков оставаться дома. Она выложила милое домашнее видео с мужем, на котором предстала сидящей на диване в простой белой футболке и без макияжа. Меладзе сидит рядом с супругой, тоже в удобной домашней одежде. Брежнева спела фанам мотивирующую песню.

"Ты знаешь сейчас повсюду карантин, останься лучше дома, как я и Константин", - поет артистка.

Видео: Вера Брежнева и Константин Меладзе (instagram.com/ververa)

Вера также анонсировала прямой эфир в своем аккаунте, который будет полезен многим семьям во время карантина.

"Как мирно существовать в условиях карантина, предлагаю узнать завтра в прямом эфире, который я сделаю с семейным психологом в 12:00. Я уверена, что для каждой семьи эта информация будет полезной)" - отметила звезда.

Поклонники оценили "карантинное" видео Брежневой и Меладзе и оставили им много теплых отзывов.

  • Веруня, вы красотка
  • Харизматяшка наша
  • Романтично
  • Супер,просто настолько позитивная пара,вы молодцы )
  • правильная реклама!
  • Солнышко
  • Вера!!! Какой у тебя нежный голос!!!! Солнечная Вера
  • Классные такие
  • Какие вы классные, думаю после такого карантина и демографию в стране поправить можно. Всем здоровья и любви
  • Звучит заманчиво
  • Какая красавица. Обожаю
  • С таким ангелом можно жить сколько угодно

Позитивный карантин: Брежнева очаровала милым домашним видео с Меладзе

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, ранее Вера Брежнева впервые прокомментировала слухи об измене мужа Констатина Меладзе

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