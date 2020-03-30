Позитивный карантин: Брежнева очаровала милым домашним видео с Меладзе

Певица в естественном виде без макияжа спела забавную песню
Вера Брежнева уже после начала эпидемии коронавируса была вынуждена совершить несколько перелетов - и хотя певица придерживалась правил безопасности, поклонники были обеспокоены. Однако сейчас она придерживается карантина и остается дома вместе с мужем Константином Меладзе и младшей дочкой Сарой. Ранее артистка подробно рассказала о своем режиме дня и занятиях во время изоляции - она следит за питанием и не забывает о домашних тренировках.
В новой публикации в своем Instagram Вера оригинальным образом призвала подписчиков оставаться дома. Она выложила милое домашнее видео с мужем, на котором предстала сидящей на диване в простой белой футболке и без макияжа. Меладзе сидит рядом с супругой, тоже в удобной домашней одежде. Брежнева спела фанам мотивирующую песню.
"Ты знаешь сейчас повсюду карантин, останься лучше дома, как я и Константин", - поет артистка.
Видео: Вера Брежнева и Константин Меладзе (instagram.com/ververa)
Вера также анонсировала прямой эфир в своем аккаунте, который будет полезен многим семьям во время карантина.
"Как мирно существовать в условиях карантина, предлагаю узнать завтра в прямом эфире, который я сделаю с семейным психологом в 12:00. Я уверена, что для каждой семьи эта информация будет полезной)" - отметила звезда.
Поклонники оценили "карантинное" видео Брежневой и Меладзе и оставили им много теплых отзывов.
Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)
Напомним, ранее Вера Брежнева впервые прокомментировала слухи об измене мужа Констатина Меладзе