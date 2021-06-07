На позитиве: беременная Квиткова и Добрынин позабавили веселым танцем (видео)

На Даше - черное свободное домашнее платье-халат, а волосы просто распущены.

Парочка активно двигается под музыку и делает вид, что подпевает песне. Уже очень внушительный животик Квитковой не мешает ей веселиться и танцевать.

"Отлично отплясываем, идет 34-я неделя беременности Даши", - подписал позитивное видео Добрынин.

Фолловерам очень понравился милый танец и хорошее настроение пары, о чем они сообщили в комментариях.