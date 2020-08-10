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Пожар и нежность: Тина Кароль вызвала фурор экстремальным декольте

Понедельник 10 августа 2020 20:45
Пожар и нежность: Тина Кароль вызвала фурор экстремальным декольте
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Певица показала соблазнительные томные кадры

Тина Кароль любит дразнить поклонников эстетическими сексуальными фото. Певица будоражит фанов своими пакантными снимками, а они даже возвели ее фото в ранг особого вида искусства. Так, новый фотоколлаж заставил армию подписчиков украинской поп-дивы в Instagram затаить дыхание – она поделилась чувственными кадрами, которые не смогли оставить никого равнодушным.

На фото Тина прикрыла глаза, запрокинула голову и чувственно касается пальцами лица и шеи. Также взору фанов открылась соблазнительная зона декольте. Они без труда смогли рассмотреть даже родинки артистки, обычно скрытые от посторонних глаз.

Комплименты лились на Тину рекой, ведь подобные кадры давно облюбовали поклонники.

Пожар и нежность: Тина Кароль вызвала фурор экстремальным декольте

Тина Кароль поделилась чувственными кадрами (фото: instagram.com/tina_karol)

Незаконно красивая: Тина Кароль завела сеть чувственным фото без белья

  • Невероятная
  • Богиня
  • Вы очень красивая
  • Огонь
  • Бомба
  • Эстетика
  • Слишком красиво
  • Красотка
  • Чарівна!
  • Эталон красоты
  • Такая нежная
  • Вы просто идеал
  • Пожар и нежность

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Тина Кароль рассказала, вернется ли ее 11-летний сын Вениамин в Лондон и показала милое семейное фото.

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