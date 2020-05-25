Поймали мальчика, будет наш: Осадчая и Горбунов очаровали весенними кадрами с сыном

Несмотря на пасмурную погоду, семейство отлично провело время на природе
Карантин еще продолжается, но благодаря послаблениям некоторые работники культуры уже возвращаются к трудовым будням - так, Катя Осадчая снова приступила к активным съемкам программы “Светская жизнь”. Первый выпуск сделали по правилам социального дистанцирования, ведь снимали на просторах Музея народной архитектуры и быта в Пирогово в Киеве. А выходные телеведущая проводит с мужем Юрием Горбуновым и сыночком Иваном, стараясь по возможности выбраться на природу.
Даже прохладная и пасмурная погода не помешала семейству выбраться на прогулку. На своих страничках в соцсетях Катя и Юрий поделились атмосферными кадрами, сделанными возле своего загородного дома и на живописном цветущем поле неподалеку.
Осадчая выбрала для прогулки штаны-кюлоты молочного цвета, кроссовки и короткое пальто песочного оттенка. По своему обыкновению, дома звезда обошлась без макияжа, а волосы собрала в простой хвост. Ведущая позировала с букетиком цветов, счастливо улыбаясь.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
"Perfect Sunday! А як пройшла ваша неділя?" - поинтересовалась Катерина.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Горбунов же поделился нежным фото с супругой, которая целует его в щеку.
Также шоумен очаровал семейным фото, на котором он подхватил 3-летнего Ивана на руки, а Катя стоит рядом.
"Хлопця піймали на дорозі! Буде наш!" - пошутил Юрий.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/gorbunovyuriy)
Поклонники порадовались за пару и оставили им много теплых отзывов.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов заинтриговали совместной съемкой с народным колоритом.
Автор: Марина Настевич