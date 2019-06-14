"Поймал меня мой мальчик": обнаженная Каменских позировала Потапу в постели

Настя Каменских и Потап долго скрывали от общественности свои отношения. Неудивительно, что их свадьба до сих пор является одним из самых обсуждаемых событий года. Сами же влюбленные теперь с удовольствием делятся с поклонниками своим счастьем - парочка буквально каждый день публикует в сети яркие и нежные совместные фото, показывая свой отдых и ежедневную жизнь.

Настя решила пойти еще дальше и взбудоражила сеть ну очень горячим постельным снимком, который выложила на своей Instagram-страничке. На фото певица запечатлена полностью обнаженной. Она сидит на постели спиной к камере и сладко потягивается - девушка явно только проснулась. Сделал такой откровенный кадр, конечно же, ее любимый муж.

"Caught me @realpotap this morning. поймал меня сутра мой мальчик", - нежно подписала фото Каменских.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Потап оставил для возлюбленной сердечки в комментариях.

За час фото набрало более 150 тысяч лайков и множество комментариев, причем мнения пользователей сети разделились. Многим понравился пикантный снимок и фигура Насти, и они порадовались счастью артистки.

Впечатляет!!!!!

Хорошо поймал

Феерично

Натуральная красота И все у нас всех одинаковое, просто у кого-то красивее, чего стыдиться, будто бы вы попу никогда не видели. Красотка!

Очень красивое фото.....ее страничка и выставляет фото которые им удобно...дети сейчас и без Насти говорят и показывают намного хуже...

Какая красотка никого не слушай сексииии

Мне бы такую фигуру

Классная фотка, че вы? Монашки одни

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Однако нашлось немало и таких, кто посчитал подобное фото чересчур откровенным и даже вульгарным и принялись стыдить певицу, напоминая ей, что на нее подписаны дети, и вообще счастье любит тишину.

Звезданулась вообще ?????

Скоро явно будет п*рно. После замужества понесло.

Некрасиво(((((

А че не сразу голая спереди уже! Терять нечего

Походу, у нее крыша поехала уже совсем

Я не понимаю смысла данного фото. Это все дома для мужа .... Мне смотреть на чужие попы(даже красивые), ну не очень хочется... Неужели мало хайпааа?

Думаю это уже должно было быть личное. И не случайно сделано это фото, кому мы врем.

Красивая конечно, НО зачем такое выставлять на показ!

Красиво, но для мужа только. Представьте, что это увидят ваши будущие дети

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Потап и Настя Каменских заворожили семейной романтикой.

Ранее расслабленный Потап показал спортивную Каменских в бассейне и записал короткий момент отдыха с возлюбленной на видео. Тогда Потап саркастически обратился к подписчикам, мол, "а как начинается ваш день?"

А еще чуть позже Потап похвастался кулинарными талантами своей любимой. После тренировки Камеснких приготовила Потапу домашние котлетки.