"Поймал меня мой мальчик": обнаженная Каменских позировала Потапу в постели

Новоиспеченная жена вызвала фурор в сети горячим снимком
Настя Каменских и Потап долго скрывали от общественности свои отношения. Неудивительно, что их свадьба до сих пор является одним из самых обсуждаемых событий года. Сами же влюбленные теперь с удовольствием делятся с поклонниками своим счастьем - парочка буквально каждый день публикует в сети яркие и нежные совместные фото, показывая свой отдых и ежедневную жизнь.
Настя решила пойти еще дальше и взбудоражила сеть ну очень горячим постельным снимком, который выложила на своей Instagram-страничке. На фото певица запечатлена полностью обнаженной. Она сидит на постели спиной к камере и сладко потягивается - девушка явно только проснулась. Сделал такой откровенный кадр, конечно же, ее любимый муж.
"Caught me @realpotap this morning. поймал меня сутра мой мальчик", - нежно подписала фото Каменских.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Потап оставил для возлюбленной сердечки в комментариях.
За час фото набрало более 150 тысяч лайков и множество комментариев, причем мнения пользователей сети разделились. Многим понравился пикантный снимок и фигура Насти, и они порадовались счастью артистки.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Однако нашлось немало и таких, кто посчитал подобное фото чересчур откровенным и даже вульгарным и принялись стыдить певицу, напоминая ей, что на нее подписаны дети, и вообще счастье любит тишину.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, Потап и Настя Каменских заворожили семейной романтикой.
Ранее расслабленный Потап показал спортивную Каменских в бассейне и записал короткий момент отдыха с возлюбленной на видео. Тогда Потап саркастически обратился к подписчикам, мол, "а как начинается ваш день?"
А еще чуть позже Потап похвастался кулинарными талантами своей любимой. После тренировки Камеснких приготовила Потапу домашние котлетки.