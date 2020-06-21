Очень повезло: Осадчая умилила фото Горбунова с подросшим сыночком

В День оца ведущая показала душевные снимки любимых мужчин
Катя Осадчая и Юрий Горбунов стали чаще публиковать фото сына Ивана. Хоть лицо мальчика они по-прежнему не показывают, зато теперь малыш часто мелькает на страничках родилей в Instagram в профиль. Так, 21 июня во многих странах мира отмечают День отца , и по такому поводу ведущая опубликовала фото мужа и сына.
На снимках Юрий и Ваня катаются на яхте, гуляют во дворе возле дома и проводят досуг вместе.
"Наш тато Юра. Ми вітаємо тебе і всіх татусів світу з Днем тата! Ти можеш підмінити маму, коли треба, можеш зробити все і навіть більше, можеш бути ніжним і строгим, але головне - безмежно люблячим. Нам з Івасиком дуже пощастило", - душевно подписала фотосет любимых мужчин Катя.
Катя Осадчая поделилась фото мужа и сына Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Поклонники пришли в восорг от смнимкос счастливого семейства.
Скриншот комментариев
Ранее Катя Осадчая опубликовала нарядное фото с Юрием Горбуновым со съемочной площадки совместного проекта.
Автор: Lite