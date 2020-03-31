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Мне очень повезло: Вера Брежнева похвасталась певческими талантами дочери-именинницы

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.03.2020 - 09:56
Мне очень повезло: Вера Брежнева похвасталась певческими талантами дочери-именинницы
Фото: Вера Брежнева с дочерью (instagram.com/ververa)

Певица поделилась позитивным видео со старшей дочерью Соней

Вера Брежнева, как и многие сознательные звезды, остается на карантине дома и старается выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Самоизоляция стала поводом для певицы побаловать поклонников редким видео с мужем Константином Меладзе, к тому же злопыхатели долго твердили о том, что звездная пара распалась. Но певица доказала обратное, показав любимого мужчину в домашней обстановке. А вот необходимость оставаться дома омрачила знаменательную для артистки дату - 30 марта ее старшей дочери Соне исполнилось 19 лет! В прошлом году Вера приезжала вместе с сестрой на день рождения девушки в США и устроила для именинницы незабываемый праздник, а в этом поздравила любимую девочку дистанционно и поделилась эксклюзивным видео с ее участием.

В ролике Вера сидит за рулем и весело распевает песни, звучащие в машине. Соня на заднем сидении не отстает от мамы и также подхватывает знакомые мелодии.

"День Рождения моей любимой старшей доченьки они Киперман - 19! Это видео-хроники прошлого дня рождения, когда я на 2 дня прилетала в Лос-Анджелес, чтобы сделать сюрприз и поздравить ее. И вот с таким же настроением, но с на разных континентах сегодня на карантине. Мне очень повезло с этой прекрасной девушкой, а ей - с водителем", – написала она.

"Люблю тебя, мамочка!" - призналась Соня в комментариях к посту звезды.

  • Круто!
  • Обожаю этих девчат
  • Вера, здравствуйте! С днем Рождения дочери. Любви, счастья и самое главное здоровья ей и ее прекрасной семье
  • Вы супер и доча тоже,здоровья и благополучия
  • С днем рождения Сонечку. Блин, она уже такая взрослая
  • Супер мама, дочка красавица. Поздравляем Соню с днем рождения!
  • Круто, когда круто! Поздравляю!

Скриншот комментариев

В свою очередь, именинница поделилась на страничке детским фото. На снимке Соня – совсем маленькая, с двумя забавными хвостиками по бокам.

Мне очень повезло: Вера Брежнева похвасталась певческими талантами дочери-именинницы

Фото: дочь Веры Брежневой Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Напомним, что Вера Брежнева ранее прокомментировала сплетни об измене супруга-продюсера Констатина Меладзе.

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