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Поцелуй малютки: Дмитрий Шуров с музыкой подоил корову (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.02.2020 - 12:53
Поцелуй малютки: Дмитрий Шуров с музыкой подоил корову (видео)
Дмитрий Шуров (фото: instagram.com/dmitry_shurov)

Фронтмен Ріапобой попробовал себя в новом амплуа, выйдя "в народ"

В соцсетях появились видео, как известный исполнитель Ріапобой Дмитрий Шуров в фирменном жилете кондуктора продает билеты в троллейбусе. Пользователи сразу начали троллить: Шуров будет рекламировать Киевпастранс, дела настолько плохи, что певец подрабатывает кондуктором и прочее. Сегодня Ріапобой наконец дал официальное объяснение на своей странице в фб:

«Готовясь к концерта в “Дворце Спорта” 8 марта, я задумался над тем, что народ знает, чем я занимаюсь: ходит на концерты, следит в соцсетях и СМИ. А я мало знаю, чем живет и занимается народ. Поэтому, вместо поездки на Бали, я решил январскую отпуск провести, работая на настоящих работах, на которых работают тысячи украинцев. Что из этого получилось - смотрите в комик-хоррор сериалити «Ріапобой идет в народ». В первой серии мне выпала судьба стать дояром коровы. Не стреляйте в пианиста, он доит, как умеет! LOVE, PEACE, MILK», - сообщил музыкант.

Дмитрий Шуров доит корову

Напомним, ранее фронтмен Ріапобой Дмитрий Шуров украсил обложку знаменитого глянца.

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