Поцелуи и обнимашки: Шакира с возлюбленным покорила семейной идиллией на матче сына

Выступление Шакиры и Дженнифер Лопес на Супербоуле-2020 (3 февраля) еще долго будет “будоражить” сеть. Две легендарные латиноамериканские красотки выложились на полную. А их выступление в перерыве спортивного матча многие ждали даже больше, чем само спортивное мероприятие (решающая игра Национальной футбольной лиги в сезоне 2019 год). Напомним, что время своей части Джей Ло успела сменить сразу 4 образа за 12 минут. Одним словом, певицы основательно подготовились к выступлениям.

После масштабного выступления, за трансляцией которого следили десятки тысяч человек, Шакира вернулась домой в Барселону, к семье. Похоже, исполнительница решила немного перевести дух, а также наверстать упущенное - провести больше времени с родными. Ранее певица жаловалась, что перед Супербоулом недели проводила на репетициях.

На днях звездная мама посетила футбольный матч своего старшого сына. Папарацци также не дремлют, сделав серию милых фото семьи Шакиры.

Семья Шакиры на футбольном матче старшего сына (скриншоты поста: instagram.com/shakira_p3)

Отметим, что Шакира с 2010 года состоит в отношениях с испанским футболистом Жераром Пике. Пара до сих пор официально так и не расписалась, живя гражданским браком. Шакира и Жерар воспитывают двух сыновей — 7-летнего Милана и 5-летнего Сашу. Конечно же, мальчики увлечены футболом, беря пример со своего именитого отца-спортсмена.

11 февраля папарацци “подловили” звездную маму на футбольном матче в Барселоне. Как выяснилось, Шакира, Жерар и Саша пришли поддержать старшего Милана.

При этом семья отдыхала по-простому — расположившись на зеленой лужайке, на мягком пледе. Певица и футболист увлеченно следили за игрой юного футболиста и его команды. А вот младший сынок настолько болел за старшого брата, что от нетерпения даже грыз ногти. Да-да, папарацци запечатлели и этот момент.

Скриншот поста: instagram.com/shakira_p3

Также семья выбрала для выхода в свет простой семейный фэмили-лук. Шакира, Жерар и Саша были одеты в одной цветовой гамме. На голове поп-дивы красовалась теплая розовая шапка.