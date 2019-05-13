"Потапу повезло": Настя Каменских "взорвала" сеть пикантным фото в нижнем белье

Пока в сети вовсю гуляют слухи о якобы предстоящей довольно скоро - 23 мая - свадьбе Насти Каменских и Потапа, которым давно приписывают роман, певица не дает скучать своим поклонникам. На своей странице в Instagram артистка опубликовала довольно "горячее" фото, которое вызвало бурную реакцию у подписчиков.

На снимке исполнительница позирует в спальне, стоя у кровати и соблазнительно изогнувшись. При этом Настя запечатлена в одном лишь белом кружевном нижнем белье, демонстрируя сексуальные изгибы тела. Свои роскошные черные кудри она оставила распущенными.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Фолловеры пришли в восторг от роскошной фигуры Каменских и засыпали ее комплиментами. Многие при этом отметили, как же Потапу повезло с такой невестой. Некоторые даже предположили, что это "наряд" для первой брачной ночи.

"Потапу повезло"

"Как можно быть такой сексуальной?"

"Какая же ты красивая!"

"Как всегда шикарная!!!"

"Я как девушка просто восхищаюсь вашей красотой!"

"Эх повезло потапу) ждем 23"

"Баба огонь"

"А Потап під ліжком сховався?"

"Готовится к первой брачной ночи...)))!!! Отхватил конечно Потапчик)!"

"Это не женщина - это мечта!"

"Не выходи за Потапа...)))"

"Мне кажется, это богиня с небес спустилась"

"Какая горячая девушка!"

"Готовишся к свадьбе?"

Напомним, образ Насти Каменских в цветастой юбке вызвал неоднозначную реакцию в сети. Некоторые подписчики назвали его "бабушкиным".

Ранее Настя Каменских в кожаных лосинах похвасталась незабываемой неделей в Турции. Там певица отпраздновала свой день рождения - 4 мая ей исполнилось 32 года.