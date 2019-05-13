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"Потапу повезло": Настя Каменских "взорвала" сеть пикантным фото в нижнем белье


Фанаты засыпали певицу восторженными комментариями

Пока в сети вовсю гуляют слухи о якобы предстоящей довольно скоро - 23 мая - свадьбе Насти Каменских и Потапа, которым давно приписывают роман, певица не дает скучать своим поклонникам. На своей странице в Instagram артистка опубликовала довольно "горячее" фото, которое вызвало бурную реакцию у подписчиков.

На снимке исполнительница позирует в спальне, стоя у кровати и соблазнительно изогнувшись. При этом Настя запечатлена в одном лишь белом кружевном нижнем белье, демонстрируя сексуальные изгибы тела. Свои роскошные черные кудри она оставила распущенными.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Фолловеры пришли в восторг от роскошной фигуры Каменских и засыпали ее комплиментами. Многие при этом отметили, как же Потапу повезло с такой невестой. Некоторые даже предположили, что это "наряд" для первой брачной ночи.

  • "Потапу повезло"
  • "Как можно быть такой сексуальной?"
  • "Какая же ты красивая!"
  • "Как всегда шикарная!!!"
  • "Я как девушка просто восхищаюсь вашей красотой!"
  • "Эх повезло потапу) ждем 23"
  • "Баба огонь"
  • "А Потап під ліжком сховався?"
  • "Готовится к первой брачной ночи...)))!!! Отхватил конечно Потапчик)!"
  • "Это не женщина - это мечта!"
  • "Не выходи за Потапа...)))"
  • "Мне кажется, это богиня с небес спустилась"
  • "Какая горячая девушка!"
  • "Готовишся к свадьбе?"

Напомним, образ Насти Каменских в цветастой юбке вызвал неоднозначную реакцию в сети. Некоторые подписчики назвали его "бабушкиным".

Ранее Настя Каменских в кожаных лосинах похвасталась незабываемой неделей в Турции. Там певица отпраздновала свой день рождения - 4 мая ей исполнилось 32 года.

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