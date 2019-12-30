Потап стал тренером шоу Голос країни 10 сезон

Шоумен и продюсер Потап занял тренерское кресло в десятом юбилейном сезоне Голос країни на «1+1». Известный артист готовится побороться за самые сильные голоса в решающей битве эпохи, чтобы стать тренером-победителем.

Артист уже шестой сезон подряд вместе со своими участниками готовится удивлять зрителей яркими музыкальными перфомансами. Профессиональный взгляд продюсера всегда помогал ему выбирать сильных участников, имена которых продолжали оставаться у всех на слуху после проекта. В частности, украинский шоу-бизнес пополнился новыми яркими звездами, как INGRET и Татьяна Решетняк, которая позже стала известной певицей TAYANNA, и другими.

Потап поделился своими впечатлениями от нового сезона и вокалистов, которые он увидел на съемках слепых прослушиваний:

«В 10-м юбилейном сезоне есть все ингредиенты супермегашоу: невероятный кастинг, как никогда огромное количество вокалистов и героев с ярким бэкграундом, которые слетелись со всего мира, потрясающе-профессиональный тренерский состав, хорошая атмосфера на площадке и незабываемые голоса, судьбы и истории. Новый сезон удивляет и вдохновляет на новые открытия. У меня, как тренера, есть еще важная сверхзадача. Это не просто супер-задача провести талантливых вокалистов в финал проекта, а сделать так, чтобы те, кто покинет «Голос країни» знали, что им делать дальше, чтобы не уступить своим мечтам о большой сцене».

Потап (фото: пресс-служба 1+1)

Главный продюсер Голосу країни-10 и руководитель управления производства крупных развлекательных шоу Владимир Завадюк, в свою очередь, добавил: «Без Потапа невозможно представить самую вокальную битву эпохи. Зрители всегда ждут его появление, ведь он не только опытный тренер и самый титулованный продюсер украинского шоу-бизнеса. Он словно главный модератор, который добавляет проекту харизмы и шуток. Потап достаточно долго был в шаге от победы, поэтому в юбилейном сезоне он использует свою суперсилу. Какую именно? Узнаете в новогоднюю ночь».

Напомним, команда проекта уже успела заявить всех четырех звездных наставников. Ими стали певица Тина Кароль, которая побеждала в вокальном проекте четыре раза, международный артист Dan Balan, прошлогодний тренер-победитель, мультиартист MONATIK и известный шоумен Потап.

Продюсеры интригуют, что в этом сезоне телезрителей ждет еще больше сюрпризов.