Даже Потап оценил: Настя Каменских довела до слез душевным исполнением нового хита (видео)

Потап вновь оценил пост Насти
Настя Каменских в последнее время очень часто балует поклонников короткими видео со своих недавних выступлений. К примеру, не так давно украинская исполнительница давала небольшое выступление на одном из курортов Турции. Поэтому, скорее всего, опубликованное на ее instagram-страничке видео было сделано именно там. Однако не в этом суть дела…
Многотысячную армию поклонников Насти восхитило ее выступление. Так, на сцене яркая Каменских исполняет свой новый хит – украиноязычуню песню "Обіцяю". При этом если в оригинале композиция звучит более быстро, то Настя выполнила ее вживую медленно и очень трогательно.
Голос Насти звучит очень пронзительно. Кроме того, певица смогла в полной мере продемонстрировать свой шикарный вокал. Более того, исполнение было настолько трогательным, что в конце заплакала даже сама Настя.
К слову, выступление исполнительницы оценил также и Потап. Рэпер оставил в комментариях лишь три одинаковых смайлика с поднятыми вверх руками.
Настя Каменских и песня "Обіцяю" (instagram.com/kamenskux)
Поклонники Насти поспешили оставить свои восхищенные отзывы. Многие отметили, что от такого исполнения у них мурашки по коже.
NK НАСТЯ КАМЕНСКИХ - ОБІЦЯЮ
Напомним, ранее Потап с сыном умилили кривляющимися фото. Очень многие поклонники отметили, что Андрей - "удачная копия мамочки".
Тем временем в СМИ на данный момент активно обсуждают слухи о возможной свадьбе Потапа и Насти Каменских, которая якобы должна состояться 23 мая. На эту новость отреагировала только пресс-служба Каменских. При этом в пресс-службе ни отрицают, ни подтверждают информацию. Потап пока что молчит.