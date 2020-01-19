Потап и Настя Каменских показали, чем занялись ночью на пляже в Мексике

Потап и Настя Каменских продолжают передавать поклонникам привет из Мексики. Пара провела незабываемое время на экзотическом курорте в городке Тулум, куда наведывается не в первый раз – эта местность явно им по душе. Так, влюбленные отдыхали, загорали, катались на велосипедах и не упустили возможность посетить местные рестораны и попробовать экзотические блюда и напитки. Также Настя не забыла и о работе.

Артистка снялась в программе продюсера, певца и ведущего Рэймонда Кастеллона El Vip de Raymond Castellon и записала с ним интервью. Кстати, для того, чтобы пообщаться с певицей он приехал в Мексику из Майами.

Настя поговорила с американским продюсером в сумерках прямо на пляже на территории отеля, где отдыхала вместе с Потапом. Кстати, рэпер также засветился в кадре, ведь все время пока она общалась с ведущим, он находился рядом.

Фото: Настя Каменских, Потап и Рэдмонд Кастеллон (instagram.com/raymondcastellon)

Рэймонд опубликовал фото со звездными гостями из Украины на своей страничке в Instagram, а они, в свою очереди, показали кадры в сториз. На фото Настя запечатлена в длинном черном трикотажном платье с разрезами по бокам и открытыми плечами. Она дополнила лук поясной сумочкой и массивными белыми кроссовками. Потап же предпочел появиться в кадре в белоснежной футболке и светлых джинсовых шортах.

Фото: Настя Каменских и Рэдмонд Кастеллон (instagram.com/raymondcastellon)

В подписи к снимкам Рэймонд отметил, что ему очень приятно пообщаться со звездными гостями Потапом и Настей и видеть их в своей программе. В ответ на это, певица отправила ведущему смайлы с сердечками.

К слову, отдых пары, похоже, подошел к концу. Потап опубликовал в Instagram фото, на котором едет на эскалаторе с чемоданом в руках. "Я житель планеты Земля. Никуда не уезжал - никуда не возвращаюсь!" - подписал он снимок.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Кстати, Потап и Настя Каменских даже в отпуске занимаются спортом и с удовольствием публикуют соответствующие фото на своих страницах в соцсетях.