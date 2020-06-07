Потап и Каменских вызвали ажиотаж своим воскресным обедом и дачными буднями

Потап и Настя Каменских живут за городом, поэтому имеют возможность проводить максимальное колличество времени на свежем воздухе. С наступлением тепла пара выходит поесть на терассу дома. Как-то Потап похвастался, что его жена отличная хозяйка, она готовит вкусные и полезные блюда, а особенно ему нравятся котлеты из кролика. Так, рэпер решил показать воскресный обед с любимой на свежем воздухе и содержимое тарелки оказалось вовсе не таким, как ожидали поклонники.

Так, Потап сфотографировал улыбчивую Настю, котрая разместилась за столом. Перед ней – тарелка с гречкой и четырмя сосисками. А вот содержимое блюда продюсера – солиднее: 6 сосисок и каша. Рядом стоит салатница со свежими овощами. К слову, Настя призналась, что лишь на карантине начла есть помидоры.

"С праздничком", - коротко подписал кадр Потап, ведь 7 июня православный мир празднует Троицу.

Фото: Потап показал содержимое обеденной тарелки и красотку-жену (instagram.com/realpotap)

Поклонники стали живо обсуждать содержимое звездных тарелок и посчитали такое питание не совсем диетическим, а также их смутили порции. Не обошлось без комплиментов для артистки.

Яка ж Настя гарна

Смешная

Дієтичне літо

Не поровну поделили

Ух, у Лехи порция

Как по-домашнему!

Красава

Алексей себя не обделил

Настенька такая хорошенькая

Такая красотка

Скриншот комментариев

Также Потап показал, что он не боится тяжелой физической работы, и продемонстрировал результат своих дачных трудов.

"По окончании работы, нужно себя похвалить", – подписал селфи у стопки дров рэпер.

Фото: Потап заготовил дрова и доказал, что не боится "пыльной" работы (instagram.com/realpotap)

Ранее Настя Каменских показала дерзкий образ в облегающем топе и с цепочкой- серьгой в носу.