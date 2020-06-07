Потап и Каменских вызвали ажиотаж своим воскресным обедом и дачными буднями

Потап показал, что не боится тяжелой физической работы
Потап и Настя Каменских живут за городом, поэтому имеют возможность проводить максимальное колличество времени на свежем воздухе. С наступлением тепла пара выходит поесть на терассу дома. Как-то Потап похвастался, что его жена отличная хозяйка, она готовит вкусные и полезные блюда, а особенно ему нравятся котлеты из кролика. Так, рэпер решил показать воскресный обед с любимой на свежем воздухе и содержимое тарелки оказалось вовсе не таким, как ожидали поклонники.
Так, Потап сфотографировал улыбчивую Настю, котрая разместилась за столом. Перед ней – тарелка с гречкой и четырмя сосисками. А вот содержимое блюда продюсера – солиднее: 6 сосисок и каша. Рядом стоит салатница со свежими овощами. К слову, Настя призналась, что лишь на карантине начла есть помидоры.
"С праздничком", - коротко подписал кадр Потап, ведь 7 июня православный мир празднует Троицу.
Фото: Потап показал содержимое обеденной тарелки и красотку-жену (instagram.com/realpotap)
Поклонники стали живо обсуждать содержимое звездных тарелок и посчитали такое питание не совсем диетическим, а также их смутили порции. Не обошлось без комплиментов для артистки.
Скриншот комментариев
Также Потап показал, что он не боится тяжелой физической работы, и продемонстрировал результат своих дачных трудов.
"По окончании работы, нужно себя похвалить", – подписал селфи у стопки дров рэпер.
Фото: Потап заготовил дрова и доказал, что не боится "пыльной" работы (instagram.com/realpotap)
Ранее Настя Каменских показала дерзкий образ в облегающем топе и с цепочкой- серьгой в носу.
Автор: Lite