Посвящается всем женщинам: Маша Ефросинина показала свои веселые "хроники карантина"

Маша Ефросинина во время каранттина старается оставаться интересной и полезной для своих подписчиков - ведущая регулярно проводит эфиры с разными экспертами и делится полезными советами. Кроме того, юморная артистка любит и пошутить - в том числе и над собой. Так, недавно она поделилась смешным фотоколлажем, на котором показала себя в 1-й и 31-й день карантина, и разница потрясает. Таким образом она пытается поднять настроение фолловерам и зарядить их позитивом.

На этот раз Маша решила показать, как же проходит ее карантин, который она проводит с мужем и двумя детьми. Звезда опубликовала в Instagram забавный видеоролик, в котором показала разные ситуации, в которых она оказывается во время домашней самоизоляции.

Под хит Монатика "Кружит" теледива примеряет разные наряды и образы - от делового до "только что из душа", зажигательно танцует, играет с 5-летним сыном Сашей и стреляет из его игрушечного пистолета.

"Посвящается всем женщинам на карантине!", – шутливо подписала видео Ефросинина.

Видео: Маша Ефросинина на карантине (instagram.com/mashaefrosinina)

Актуальный и забавный ролик нашел отклик в сердцах многих пользователей сети и они оставили Маше много теплых отзывов, благодаря за позитив.

Классный карантин у вас! Весело

Как всегда на высоте

Искромётный юмор!!! Респект Марийка

Маша вы крутая видео супер

Это шедевр

Супер! Так актуально

Ааххах Маша, Ви як завжди, неперевершена

Круто

Спасибо Вам огромное за позитив!!!!

Достойная версия клипа на песню! Круто Мария!

Класс, Маша, супер!!! Теперь улыбка на лице

Відео...супер...а головне реальне...Маша велике дякую за настрій

Крутяк. Маша,это бы феерично

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Ранее Маша Ефросинина честно рассказала о своих буднях на карантине.