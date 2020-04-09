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Посвящается всем женщинам: Маша Ефросинина показала свои веселые "хроники карантина"

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В ролике ведущая показывает разные домашние ситуации под заводной хит Монатика

Маша Ефросинина во время каранттина старается оставаться интересной и полезной для своих подписчиков - ведущая регулярно проводит эфиры с разными экспертами и делится полезными советами. Кроме того, юморная артистка любит и пошутить - в том числе и над собой. Так, недавно она поделилась смешным фотоколлажем, на котором показала себя в 1-й и 31-й день карантина, и разница потрясает. Таким образом она пытается поднять настроение фолловерам и зарядить их позитивом.

На этот раз Маша решила показать, как же проходит ее карантин, который она проводит с мужем и двумя детьми. Звезда опубликовала в Instagram забавный видеоролик, в котором показала разные ситуации, в которых она оказывается во время домашней самоизоляции.

Под хит Монатика "Кружит" теледива примеряет разные наряды и образы - от делового до "только что из душа", зажигательно танцует, играет с 5-летним сыном Сашей и стреляет из его игрушечного пистолета.

"Посвящается всем женщинам на карантине!", – шутливо подписала видео Ефросинина.

Видео: Маша Ефросинина на карантине (instagram.com/mashaefrosinina)

Актуальный и забавный ролик нашел отклик в сердцах многих пользователей сети и они оставили Маше много теплых отзывов, благодаря за позитив.

  • Классный карантин у вас! Весело
  • Как всегда на высоте
  • Искромётный юмор!!! Респект Марийка
  • Маша вы крутая видео супер
  • Это шедевр
  • Супер! Так актуально
  • Ааххах Маша, Ви як завжди, неперевершена
  • Круто
  • Спасибо Вам огромное за позитив!!!!
  • Достойная версия клипа на песню! Круто Мария!
  • Класс, Маша, супер!!! Теперь улыбка на лице
  • Відео...супер...а головне реальне...Маша велике дякую за настрій
  • Крутяк. Маша,это бы феерично

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Ранее Маша Ефросинина честно рассказала о своих буднях на карантине.

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