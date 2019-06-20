"Хочется картошки": Санта Димопулос рассказала, как протекает вторая беременность

На днях бывшая участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос взбудоражила сеть новостью о том, что она беременна вторым ребенком. Певица опубликовала фото с округлившимся животиком и отметила, что пришло время поделиться своим счастьем. Поскольку это больше не тайна, она выложила еще несколько трогательных "беременных" фото на своей странице в Instagram.

На одном из кадров Санта позирует полуобнаженной, завернувшись лишь в простыню. Артистка также рассказала, как проходит ее вторая беременность - напомним, что у Димопулос уже есть 10-летний сын Даниэль от телеведущего Андрея Джеджулы. А отец будущего малыша - второй муж певицы, совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко, за которого она вышла замуж в 2015 году.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Исполнительница призналась, что уже набрала 14 килограммов, однако при этом у нее нет никаких неприятных симптомов и она отлично себя чувствует.

"Прежде чем рассказать вам, как я узнала о своей беременности, где и как я решила рожать, отвечу на самые волнующие вопросы. Сейчас у нас идет 29 неделя! Чувствую себя прекрасно! Ни токсикоза, ни тошноты, как и в первую беременность. Вес уже +14 кг. Постоянно хочется картошки и сладкого. Диету не держу, но стараюсь не объедаться, питаться сбалансировано и полезно, в основном. За первый триместр набрала сразу 6-7кг (аппетит). Если честно, я не особо парюсь по этому поводу. Знаю, что прийду в форму когда нужно:) Как у моих беременяшек с весом? Сколько набрали? Когда слышу 6 кг за всю беременность, я верю в существование ведьм", - поделилась Санта.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

По словам артистки, эта беременность - осознанная, она отлично выглядит и не страдает от перепадов настроения.

"Первые 4 месяца тренировалась, а последние 3 - разленилась. Стараюсь больше ходить пешком. Как только перестала тренироваться - вылез животик:) В формах животов не разбираюсь, но, как по мне, такой же как и в первую беременность:) Кожа на лице стала просто идеальной! Более того, на нём полностью ушли отеки. У меня нет никаких перепадов настроения и капризов. Эта беременность осознанная, умиротворенная и очень счастливая", - призналась Димопулос.

Подписчики засыпали ее комплиментами, заверяя, что она выглядит просто потрясающе. а ее глаза светятся от счастья.

Красотуличка наша

Неее... Ведьма-это ты. Ты даже со своими такими чудесными +14 сногсшибательна

Санта, вы прекрасны! Как сын воспринял новость, что скоро будет старшим братом?

Санта, ни о чём не думайте и не переживайте. Наслаждайтесь каждым днём. Все что вам подсказывает сердце, душа, внутренний голос, у кого что в этот период начинает говорить))) делайте. В форму вы быстро вернётесь, у вас тренерованое тело и хорошая сила воли. Удачи!!!

Зайка, ты такая Красотка

Сынуля в ожидании принцессы??

Потому что а животике девочка

А кого ждёте? Мальчика или девочку?

Про качество кожи и отеки соглашусь) все испарилось))))

Самая красивая беременяшка

Здоровья!!! Здоровья!!! Здоровья!!!

Поздравляю Вас! Это прекрасно

Очень за вас рада))) Приятно читать такие посты,и понимать что это очень красиво и гармонично)

Вы прекрасны

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, чувственная Санта Димопулос взволновала горячим фото в купальнике.

Кстати, Сергей и Снежана Бабкины стали родителями в третий раз - у пары родился сын.