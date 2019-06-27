Постельные сцены: Кайли Дженнер демонстрирует новое откровенное фото в нижнем белье

Кайли Дженнер давно приучила многочисленных поклонников к откровенным снимкам. Теперь осталось только регулярно подогревать интерес к любимому жанру на своей Instagram-странице. И, похоже, идей у 21-летней миллиардерши хоть отбавляй. Несколько дней назад она выложила в сеть серию откровенных кадров в черном комплекте. Затем порадовала сексуальным ансамблем из объемного пиджака и выглядывающего из-под него нижнего белья. А сегодня подготовила кое-что погорячее.

Новое фото получилось как всегда максимально "горячим" (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли опубликовала фото, на котором она в спокойной домашней обстановке. Дженнер лежит на диване спиной к камере, сексуально прогнувшись и демонстрируя свои пышные формы во всей красе. На ней надеты голубые джинсы (к слову, брюки на снимке расстегнуты), а также ярко-зеленое нижнее белье. Волосы девушки свободно рассыпаны по подушке, макияж как всегда яркий и броский – такая "боевая готовность" явно говорит о том, что спать она не собирается. "Жаркий" кадр вызвал бурю эмоций у подписчиков знаменитой бизнесвумен. Они принялись обсуждать, насколько горяча и красива Кайли, а также как сильно их вдохновляют подобные кадры.

Звезда обожает провоцировать поклонников (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, недавно в сеть попали и другие снимки, сделанные папарацци. Фотографы поймали девушку во время ее посещения врача. На прием к стоматологу она не стала делать привычный макияж, укладку и подбирать стильный лук. Волосы Кайли собрала в низкий хвост, надела черный свободный наряд: худи и леггинсы, а завершили образ прозрачные очки в черной оправе и объемная сумка. В целом, ее внешность резко контрастировала с картинкой, которую мы привыкли видеть в Instagram девушки. Многие поклонники просто отказались признавать в ней ту самую звезду. Впрочем, Кайли никогда не волновало общественное мнение.