"Постарел": Леся Никитюк похвасталась фото со всемирно известным певцом

Леся Никитюк не сидит на месте и при этом не дает скучать своим поклонникам. Недавно "богиня ламината" изрядно повеселила сеть, поделившись смешным видео с пасхальной службы, где батюшка от души окатил ее святой водой. Теперь же неугомонная артистка отправилась на футбольный матч в Испанию, а по дороге умудрилась встретить мировую знаменитость - и конечно же, сделать с ним селфи.

На своей странице в Instagram телезвезда опубликовала совместное фото с известным британским певцом Крейгом Дэвидом, который, к слову, в прошлом году выступил в Киеве. Никитюк запечатлена в черной футболке и кепке и счастливо улыбается в объектив.

"Якшо шо @craigdavid в Терміналі 2F, а я на футбол #LaLigaExperience, #LaLiga, #fccelta", - написала ведущая.

Фото: Леся Никитюк и Крейг Дэвид (instagram.com/lesia_nikituk)

Судя по подписи, Леся и Крейг встретились в аэропорту.

Многие подписчики восхитились таким крутым фото, при этом некоторые заметили, что Крейг заметно постарел.

"Красивая вы, Леся Никитюк"

"Ого ти крута аааа!!? Передавай привіт!!! Давно слухаю... Боже"

"Леся, ну ты даешь! Где ты его откопала?"

"Лесь, ну честно, это он тебя узнал и попросил совместное фото? Хорошо, что ты не зазналась, и не отказываешь фанам"

"Круть! И у тебя подписчиков больше, чем у него"

"Капец он постарел, просто жесть..."

"Постарел... но все равно красавец!!!"

"Круто!"

"Крутой какой он, всегда голос нравился"

"Він всихає. Еле узнала"

"Вот это поворот)))"

"Постарел или нет, но он Талант и песни и голос у него просто супер"

Напомним, довольная Леся Никитюк похвасталась победой в Пасхальном турнире.

Кстати, недавно Леся Никитюк взбудоражила дерзким образом в прозрачных брюках. Ведущая посетила модный показ в испанской Барселоне.