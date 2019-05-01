"Постарел": Леся Никитюк похвасталась фото со всемирно известным певцом

Неугомонная телеведущая отправилась на футбольный матч в Испании
Леся Никитюк не сидит на месте и при этом не дает скучать своим поклонникам. Недавно "богиня ламината" изрядно повеселила сеть, поделившись смешным видео с пасхальной службы, где батюшка от души окатил ее святой водой. Теперь же неугомонная артистка отправилась на футбольный матч в Испанию, а по дороге умудрилась встретить мировую знаменитость - и конечно же, сделать с ним селфи.
На своей странице в Instagram телезвезда опубликовала совместное фото с известным британским певцом Крейгом Дэвидом, который, к слову, в прошлом году выступил в Киеве. Никитюк запечатлена в черной футболке и кепке и счастливо улыбается в объектив.
"Якшо шо @craigdavid в Терміналі 2F, а я на футбол #LaLigaExperience, #LaLiga, #fccelta", - написала ведущая.
Фото: Леся Никитюк и Крейг Дэвид (instagram.com/lesia_nikituk)
Судя по подписи, Леся и Крейг встретились в аэропорту.
Многие подписчики восхитились таким крутым фото, при этом некоторые заметили, что Крейг заметно постарел.
Напомним, довольная Леся Никитюк похвасталась победой в Пасхальном турнире.
Кстати, недавно Леся Никитюк взбудоражила дерзким образом в прозрачных брюках. Ведущая посетила модный показ в испанской Барселоне.