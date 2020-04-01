Последние рифмы в мои 33: MONATIK в свой день рождения посвятил стих коронавирусу

Популярному артисту исполнилось 34 года
Дмитрий Монатик, как и все украинцы, придерживается карантина и режима изоляции вместе со своей семьей - женой Ириной и сыновьями Платоном и Даниилом. Артист с супругой с удовольствием придумывают, как бы развлечь малышей - так, они гуляют и прыгают на батуте во дворе, а также смотрят мюзиклы и устраивают веселые семейные танцы.
1 апреля MONATIK отмечает день рождения - ему исполняется 34 года. Дмитрий решил оригинальноп провести свое 33-летие и накануне вечером разместил в Instagram видео, в котором он спускается вниз по лестнице и декламирует стих собственного сочинения, посвященный коронавирусу и карантину.
При этом артист верит, что скоро все пройдет и наступит "здоровое время", а также пожелал всем здоровья.
"Который день на карантине...
Вирус упал на мир... злой... коронованный...
Но я искренне верю, что в здоровое время скажу Вам: привет!
Так что, до скорого!
Ведь столько прекрасного всех нас
ждёт впереди!
Поставь новые цели и наяву их смотри!
Совсем скоро наступит действовать время!
Пусть Это последние рифмы в мои 33-ри... Зато первые рифмы в этом Апреле...
Всем здоровья!" - говорит MONATIK в ролике.
Видео: Дмитрий Монатик (instagram.com/monatik_official)
Супруга исполнителя Ирина трогательно, но лаконично поздравила его на своей страничке. Она опубликовала эффектный черно-белый кадр с мужем и посвятила ему теплые строки.
"С днем рождения, моя любовь, моя Вселенная", - написала жена Монатика.
Фото: Дмитрий Монатик (instagram.com/irinamonatik)
Пользователи сети засыпали артиста поздравлениями с днем рождения и душевными пожеланиями.
Скриншот комментариев (instagram.com/monatik_official)
Напомним, ранее MONATIK с женой показали, как приобщают детей к искусству.