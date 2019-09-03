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Пошла жара! Лилия Ребрик с известным шоуменом станцевала зажигательную ламбаду

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.09.2019 - 16:56
Пошла жара! Лилия Ребрик с известным шоуменом станцевала зажигательную ламбаду
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая покрасовалась в кокетливом образе

Лилия Ребрик – пример энергичности и жизнерадосности для своих поклонников. Телеведущая не ленится вставать в 4 утра ради съемок в утреннем шоу, а также колесит по стране со спектаклями и снимается в сериалах. Утро у теледивы, которая недавно показала эксклюзивный снимок с родной сестрой, всегда начинается бодро и весело. Ее коллега и соведущий по программе "Ранок з Україною", известный шоумен Анатолий Анатолич также не дает зрителям заскучать, поэтому их звездный тандем всегда радует поклонников. Так, ведущие решили ярко отметить 30-летие культового танца ламбады и показали в эфире несколько известных всему миру па под зажигательную знакомую мелодию группы Kaoma.

Лилия поделилась фото и видео с Анатолием в сториз Instagram. Для выхода в эфира она облачилась в шелковую блузку нежного лилового цвета и кокетливую юбку-клеш оригинального кроя с завышенной талией. Свой образ Лилия дополнила сиреневыми туфлями-лодочками на тонкой шпильке и крупными серьгами-кисточками.

На фото ведущая позирует одна, а также в компании Анатолия, с которыми они даже не удержались и сплясали вместе культовый танец из 90-х.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Празднуем 30 лет ламбаде. О, пошла жара! Все, все, остановись, у нас же серьезная программа", - напомнил шоумен своей очаровательной соведущей.

Ранее Лилия Ребрик показала школьное фото и сравнила себя со старшей дочкой Дианой.

Кстати, на днях у девочки был день рождения – ей исполнилось семь лет. Лилия трепетно поздравила дочку со знаменательной датой.

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