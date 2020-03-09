Когда попросила мужа снять: Регина Тодоренко позабавила фото без макияжа и фотошопа

Супруг увез телеведущую на 8 марта в Питер
Неугомонная Регина Тодоренко не сидит на месте - телеведущая и молодая мама снимает собственные шоу, а также участвует в других проектах в качестве члена жюри. При этом она всегда полна энергии и потрясающе выглядит, восхищая стильными появлениями перед камерой и даже акробатическими трюками. Чтобы любимая немного развеялась и отдохнула, ее муж Влад Топалов увез Регину на 8 марта в Санкт-Петербург.
Счастливая Тодоренко поделилась милым селфи с мужем, где они позируют на одном из многочисленных мостов города. Ведущая одета в клетчатое пальто, а также на супругах одинаковые синие шарфы и похожие шапки.
"Женщина - это любовь, счастье, нежность и многогранность! Пусть так и остаётся! Будьте здоровы и любимы, мои милые. P.s.: муж увёз в Питер", - поделилась своей радостью Регина.
Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)
После чего выложила еще пару кадров, которые не на шутку повеселили поклонников. Что неудивительно, ведь звезда опубликовала забавные неудачные фото, автором которых является Топалов. При этом на ведущей нет макияжа, а ее лицо снято крупным планом.
"Когда попросила мужа сфотографировать. Ну, так он меня видит. Обожаю тебя, @vladtopalovofficial", - с юмором подписала фото Тодоренко.
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Подписчики оценили смелость и чувство юмора Регины и оставили ей много веселых комментариев - многие отметили, что их мужья снимают точно так же.
Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)
Напомним, ранее роскошная Регина Тодоренко вызвала фурор эффектным появлением перед камерой на музыкальном шоу "Маска".