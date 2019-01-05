"Попа, как у Ким": Каменских выложила горячие фото с отдыха

Подписчики бурно отреагировали на пляжные снимки
Украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, похвасталась горячими фотографиями с пляжного отдыха. Артистка предстала перед фанатами в бикини розового цвета, демонстрируя свои пышные формы. Снимок исполнительница опубликовала на своей страничке в Instagram.
Интересно, что пикантную фотографию Настя подписала тегом "попа, как у Ким", имея в виду Ким Кардашьян.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Фото: Каменских на берегу (instagram.com/kamenskux)
Среди подписчиков певицы в комментариях разгорелись настоящие споры и дебаты на тему, можно ли так демонстрировать свое тело или нет. Одни считают, что фото слишком откровенные, другие уверены - красивое тело нужно показывать.
"Крутая попа", - считает artemsirnov.
"Девченки, не завидуйте,она - супер", - написал kazakh7227.
"Настя - богиня", - написал igotinich21.
"Главное, чтобы мозги были не как у Ким. Хотя, судя по профилю особой разницы нет", - отреагировал nick0286.
Скриншот комментариев ((instagram.com/kamenskux)
"Как надоело, Каменских,Седакова и т.д , неужели больше показать нечего, ведь есть талант,но не ж...па же,ведь очень хорошие же люди, но одно и тоже", - написала alexandrays.
"Просто меня бесят тетки, которые пишут, позор фу потому, что понимают, что Настя намного красивее их", - отреагировал 2004_smertinet.
Скриншот комментариев ((instagram.com/kamenskux)
Как ранее мы писали, популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно поразила фанатов соблазнительными формами, опубликовала свежие снимки с отдыха.
Кстати, Настя Каменских впечатлила зрителей шоу "Х-фактор -9" появлением в смелом наряде.