Попа как у Ким: Анита Луценко замотивировала аппетитными формами

Луценко крайне редко делится подобными фото
Анита Луценко решила поделиться с поклонниками своеобразной мотивацией. Следует отметить, что известная фитнес-тренер крайне редо показывает поклонникам фото в купальниках. И уж тем более какие-то откровенные снимки, несмотря на спортивную фигуру. И все же время от времени Луценко демонстрирует свои точеные формы.
Так, на своей instagram-страничке Анита Луценко опубликовала "спортивное" фото, на котором позирует боком к камере. На ней спортивная одежда – футболка и облегающие лосины. При этом на снимке очень хорошо видно подтянутые ягодицы тренера.
Новый снимок Луценко сопроводила цитатой-мотивацией:
"Собранность на тренировке и умение не остановиться в трудный момент переносится на жизнь. Никогда не сдавайся! Или расслабься и получай удовольствие", - пишет Анита.
Кстати, интересно, что до этого Анита Луценко восхитилась фигурой Веры Брежневой. Следует отметить, что время от времени Луценко также тренирует и Брежневу.
Спортивная Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)
И все же многих поклонников фитнес-тренера мотивировала не цитата, а именно фото Луценко.
Напомним, ранее Анита Луценко показала эффективное упражнение для пресса и ягодиц. Более того, это упражнение также отлично работает на растяжку.
Также Луценко показала простое упражнение для спины, которое будет настоящим спасением при болях.