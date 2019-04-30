Поможет похудеть и снять стресс: Маша Ефросинина показала эффективное упражнение

Майские праздники скоро подойдут к концу и многие задумаются, как бы избавиться от лишнего, что осело на боках и талии во время пасхальных застолий. Маша Ефросинина решила поделиться своим способом - телеведущая показала эффективное упражнение из пилатеса, которое поможет не только похудеть, а еще и снять стресс. Видео знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

В ролике она в спортивном топе и лосинах делает упражнения на баланс и растяжку, используя при этом турник и фитбол.

Маша также объяснила, почему она предпочитает именно этот вид физической нагрузки. По мнению артистки, фитнес должен не только укреплять тело, а и приносить удовольствие.

"Сейчас все неустанно ищут эффективные средства от стресса и глушат успокоительные пилюли! В поисках идеальной фигуры, тягают железо и бегают до раскрошенных коленей! И мало кто верит, что наше собственное тело хранит в себе мощнейший ресурс для решения многих проблем - для достижения психологического баланса необходимо уметь привести в физический баланс свой внутренний корсет; с помощью упражнений на балансировке и с растяжкой можно таааак пропечь свои мышцы, что все пасхальные куличи и копчености сгорят, не успев осесть на боках!!! А главное, занятие собой должно не изматывать, а приносить удовольствие", - написала Ефросинина.

Видео: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"У каждого свой способ", - прокомментировала известная украинская певица Оля Полякова, которая также может похвастаться точеной фигурой.

Пользователи сети поблагодарили ведущую за совет и восхитились ее стройной фигурой.

"Очень круто! Впервые вижу такое оборудование, нужно будет попробовать! сама очень люблю пилатес и фанатею от йоги"

"Вы такая стройная, как осина"

"Машенька, 100% верно! Только удовольствие в занятиях приводит к гармонии"

"Ничего себе!!! красотка!! молодец!!!"

"Вау! Вау! Вау! Как красиво!"

"Маша! Вы Супер!"

"Маша, Вы королева"

"Уау це так естетично красиво виглядає! Це якесь спеціальне приспосіблення? Має назву?"

"Новый опыт в спортивных упражнениях — это всегда очень круто! Обязательно попробуем то, что Вы описали, Маша!"

"Какая грация"

"Завораживает ваше владение телом!"

"Тоненькая тростиночка. Маша- вы мотивашка"

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

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