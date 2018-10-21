Помолодевшая и счастливая: Галкин опубликовал фото с нестареющей Пугачевой

Фото: Алла Пугачева (orbakaite.ru)

Максим Галкин опубликовал новое фото со своей женой. Он часто радует фолловеров фото с Пугачевой

Недавно в сеть попало новое фото с помолодевшей и заметно похудевшей Аллой Борисовной Пугачевой. Кадр запостил в свой Instagram ее муж Максим Галкин. Выглядит Алла просто прекрасно, в общем, она умеет удивлять уже много лет подряд.

Фото было сделано во время съемок одной из ТВ-программ для российского телевидения, посвященной дню рождения известного российского модельера Валентина Юдашкина.

Снимок был подписан: "Сегодня вечером празднуем день рождения Валентина Юдашкина на Первом".

Скриншот поста (instagram.com/maxgalkinru)

Уже шесть лет длится семейная жизнь российского юмориста и шоумена Максима Галкина и примадонны российского шоу-бизнеса – певицы, композитора-песенника, продюсера Аллы Пугачевой. Однако этот факт никак не мешает злым языкам поговаривать о значительной разнице в возрасте звездной пары. Не смотря на это, Галкин, похоже, гордится своей супругой и его все устраивает в ее внешности, он не скрывает восхищения ей и очень часто охотно делится с публикой фотоснимками 69-летней Аллы. Своим внешним видом она "даст фору" многим селебрити помоложе, это уже не говоря о своих сверстниках.

Кстати, ранее Lite рассказывал о том, что Пугачева с сыном на шопинге всколыхнула соцсеть.

Напомним, что 18 сентября дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри отметили свое пятилетие, а Галкин опубликовал видеоролик, где показал, какие подарки он преподнес с Аллой малышам.

Как мы писали ранее, российский астролог ранее рассказала, что избранник Пугачевой Галкин якобы "давно подбивает клинья" к Кристине Орбакайте.

Видео: РБК-Украина