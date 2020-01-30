"Помолодел лет на 10": Потап похвастался впечатляющими результатами похудения

После свадьбы с Каменских рэпер просто преобразился
Украинский рэпер и продюсер Потап заметно изменился после свадьбы с Настей Каменских. Любимая привила ему любовь к спорту и здооровому питанию - теперь они нередко начинают утро с совместной пробежки, причем делают это даже на отдыхе! Так, в январе пара отдыхала на берегу океана в своей любимой Мексике и не упускала случая похвастаться яркими кадрами, в том числе и спортивными. Результат не заставил себя ждать - артист заметно преобразился в лучшую сторону, похудел и помолодел.
Потап решил наглядно продемонстрировать свои успехи - на своей странице в Instagram он опубликовал два фото из серии "до и после". На старом снимке рэпер заметно крупнее, чем на сделанном недавно.
"Уууууууу Гиганте!!!" - с юмором прокомментировал кадры артист.
Фото: Потап поразил преображением (instagram.com/realpotap)
Пораженные поклонники засыпали Потапа комплиментами, восхищаясь его преображением и отмечая, что любовь действительно творит чудеса.
Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)
Напомним, Потап и Настя Каменских вызвали фурор счастливым фото из Мексики.