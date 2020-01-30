"Помолодел лет на 10": Потап похвастался впечатляющими результатами похудения

Украинский рэпер и продюсер Потап заметно изменился после свадьбы с Настей Каменских. Любимая привила ему любовь к спорту и здооровому питанию - теперь они нередко начинают утро с совместной пробежки, причем делают это даже на отдыхе! Так, в январе пара отдыхала на берегу океана в своей любимой Мексике и не упускала случая похвастаться яркими кадрами, в том числе и спортивными. Результат не заставил себя ждать - артист заметно преобразился в лучшую сторону, похудел и помолодел.

Потап решил наглядно продемонстрировать свои успехи - на своей странице в Instagram он опубликовал два фото из серии "до и после". На старом снимке рэпер заметно крупнее, чем на сделанном недавно.

"Уууууууу Гиганте!!!" - с юмором прокомментировал кадры артист.

Фото: Потап поразил преображением (instagram.com/realpotap)

Пораженные поклонники засыпали Потапа комплиментами, восхищаясь его преображением и отмечая, что любовь действительно творит чудеса.

Потап с тех пор как вы с Настей вы просто помолодели, офигенно выглядеть начали, респект и уважуха. Стильный красивый и влюблённый мужчина. Удачи вам и Насте)!

Сейчас выглядишь лучше! !!Помолодел лет на 10

Всегда крут. Гордость

Молодец,всегда радуюсь таким победам. Самой бы решиться,выдержать

Настя омолодила Потапчєга

Самый обалденный

Прекрасний вигляд,зірко)

Да все равно крутой был в весе!

Вы с Настей очень красивая пара

Жена - лучший мотиватор

Ви молодець,дуже гарно зараз виглядаєте

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, Потап и Настя Каменских вызвали фурор счастливым фото из Мексики.