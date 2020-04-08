Они поменялись телами: Потап стал собачкой Каменских Мими для забавного челленджа

Потап и Настя Каменских стараются развлекать поклонников на карантине забавным и полезным контентом в соцсетях. Так, певица ведет онлайн тренировки и вместе с подписчиками в Instagram делает упражнения и приобщает их к ЗОЖ, а также рассказывает о своем рационе и делится простыми и вкусными рецептами в собственном влоге. Так, звездные супруги примкнули к популярному флешмобу в сети под названием “Flip The Switch”. По правилам, для участия в нем мужчинам приходится наряжаться в одежду своих вторых половинок, но Птап пошел дальше – он "поменялся" образом с собачкой Насти, Мими!

Забавное видео появилась на страничке рэпера в Instagram. В первой части ролика он сидит в тренче, а во втором - в плаще уже можно увидеть Мими. А вот Потап неожиданно предстал в пушистой меховой шубке!

Поклонники оценили оригинальность и креатив продюсера и честно признались, что это самая неожиданная и забавная версию в рамках челленджа, котрую им довелось увидеть.

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Да такого никто не ожидал

Каждый с ума сходит по-своему

Гениально!

Леша, ну ты в этом челлендже самый крутой

Самый лучший

Потап, вы гений

Самая прикольная версия, которую я видела

Красавчик

Да ладно!

Скриншот комментариев

К слову, к челленджу “Flip The Switch” присоединилась и экс-подопечная Потапа, участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом. Артист надел перьевой платье жены.