Полякова призналась, на что тратит заработанный чемодан денег в новогоднюю ночь

Популярная украинская певица Оля Полякова на съемочной площадке новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00, рассказала об оригинальной новогодней традиции ее семьи.

По словам певицы, которая в новогоднем шоу канала "Украина" покажет три пикантных образа, если бы пришлось выбирать между салатами "Оливье" и "Шуба", она бы отдала предпочтение второму.

"Я люблю "Шубу". Она очень вкусная, особенно на второй день, когда она уже хорошо настоялась. Обязательно – с черным украинским хлебом. Знаете, это состояние абстинентного синдрома, когда хочется чего-то солененького – "шубка" очень хорошо идет", – пошутила Оля Полякова за кулисами шоу "Привіт, 20-ті!".

Также Королева ночи отметила, что уже много лет в новогоднюю ночь она работает. А вот на что тратит заработки, Оля призналась в интервью:

"Мама всегда работает в Новый год, а потом берет этот чемодан с деньгами и едет их тратить на свою семью после праздника", – рассказала певица телеканалу "Украина". Увидеть грандиозное выступление Оли Поляковой зрители смогут 31 декабря в 20:00 в праздничном шоу "Привіт, 20-ті!".

Оля Полякова на съемках новогоднего шоу (фото: ТК "Украина")

Напомним, режиссером-постановщиком новогоднего шоу канала "Украина" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.