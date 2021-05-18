Полякова отдыхает: Леся Никитюк ошеломила невероятно длинными ногами

Так, теледива позировала на фоне моря в стильном образе. Она примерила голубые джинсы, белый топ и черный пиджак, которые дополнила бежевыми туфлями на каблуке и маленькой черной сумочкой.

Однако главной изюминкой фото стали бесконечно длинные ноги Леси, над которыми явно поработали в графическом редакторе. В итоге выглядит так, будто их длина не менее 2 метров.

"А вы думали, как я так быстро до Киева из Одессы пришла. Одна нога тут, другая там", - подписала забавный снимок юморная Никитюк.

Леся Никитюк поразила длинными ногами в Одессе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Отметим ,что это далеко не первый эксперимент ведущей с фотошопом - она уже "увеличивала" себе ягодицы, грудь и другие части тела. К слову, в реальности рост Леси составляет 180 сантиметров, а длина ног - 110 сантиметров.

В комментариях ведущая продолжила шутить.

"Еле нашла такие длинные джинсы. Якби мені подарували участок біля моря, я б його міряла своїми ногами", - написала Леди Ле.

Фолловеры поддержали шутку и принялись комментировать эффектные ноги знаменитости. Некоторые отметили, что уж теперь-то Леся точно обошла длинноногую Олю Полякову.