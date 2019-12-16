В полупрозрачном платье: Бритни Спирс показала соблазнительный образ и призвала всех любить себя

Бритни Спирс – одна из самых активных в сети звезд, которая обожает демонстрировать свои шопинг-находки, а также фитнес-достижения. Так, она часто делится с поклонниками видео, где откровенно рассказывает о себе, своих увлечениях и работе над телом. И, как девушке искренней и творческой, ей весьма сложно принять реакцию некоторых фолловеров. Оказывается, Спирс до сих пор не привыкла к грубости недоброжелателей, а потому даже перестала на какое-то время публиковать посты в своем микроблоге.

Бритни Спирс возмущена реакцией фолловеров на нее (видео: instagram.com/britneyspears)

Об этом она заявила в одной из последних публикаций. На коротком видео звезда показала роскошную рождественскую елку, а также свой новый образ. Она примерила короткий белый топ с пышными рукавами-фонариками, открывающий живот и грудь, шорты с низкой посадкой, а дополнила все кружевным чокером, слегка растрепанной укладкой и выразительным макияжем со своими фирменными smoky.

Несмотря на то что в ролике она кружится и веселится, подпись получилась более чем серьезная. "С праздником друзья!!!! Я люблю делиться со всеми вами... Но было трудно продолжать хотеть делиться, потому что люди говорят самые подлые вещи!!! Если вам не нравится пост... просто держите мнение при себе и отмените подписку этого человека!!! Нет никаких оснований когда-либо изо всех сил делать грубые комментарии и издеваться над людьми… Оставайтесь счастливыми и доброжелательными в этот праздничный сезон, и все, и Бог благословит!!!!!", – написала расстроенная Бритни.

Сэм всегда готов поддержать любимую (фото: instagram.com/britneyspears)

Бойфренд Бритни поспешил добавить к ее словам свои наблюдения: "Кибер-атаку так легко спрятать за телефонами и написать плохие комментарии, но когда они наталкиваются на тебя в реальной жизни, они внезапно начинают вести себя так, словно ваш наибольший поклонник, и хотят получить общее фото… #haterplease".

Певица призывает всех любить свою красоту (фото: instagram.com/britneyspears)

А несколько часов назад Бритни продемонстрировала, что она уже в норме. Девушка предстала в очередном необычном наряде: теперь она примерила белоснежное полупрозрачное платье из тонкого кружева, которое дополнил все тот же тонкий белый чокер. Она выглядит спокойной и умиротворенной, написав под фото: "Будь красивой по-своему!!!". Поклонники звезды поспешили засыпать ее приятными словами, называя "королевой" и "самой красивой".