Полуобнаженный Влад Топалов взбудоражил сеть рассуждениями о бодипозитиве

Российский певец Влад Топалов, который на днях отгулял в Италии пышную свадьбу с телеведущей и матерью своего сына Региной Тодоренко, вызвал бурные обсуждения в сети своим новым постом в Instagram. Артист опубликовал пляжный снимок с медового месяца, который они с женой и малышом проводят на греческом острове Крит.

На фото загорелый Топалов запечатлен на фоне моря в одних лишь пляжных шортах, при этом он довольно щурится на камеру. Однако в подписи он затронул весьма щепетильную тему и поинтересовался у подписчиков, можно ли теперь называть толстых людей таковыми, ведь это официальное определение, к тому же, они сами виноваты, что запустили себя.

"Бодипозитив. ЧТО ЭТО? Расскажите, пожалуйста. Вот какое определение "толстого человека" дает словарь русского языка: "Толстым называют человека, животное, ширина тела которых превосходит естественные нормы, размеры.

Петя сел на свое место в углу, притиснутый толстой дамой. В дверях камбуза появляется толстый кок." Т.е. теперь можно свободно называть толстых - толстыми и не переживать, обидишь ты их или нет, так? Верно ведь, да? Толстяки на позитивчике, а со словарем Русского языка поспорить-то сложновато))))))) Раз человек решил смириться со своими размерами, то он должен принимать их точные определения и названия.... да? Или опять - я козел? p.s. если что, я совсем не в позитиве от своего вида, но это будем исправлять))", - написал Влад.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Позже в ответ на высказанные в комментариях упреки он добавил, что совершенно не имел в виду себя.

"Странные вы! Я тут при чем? Я не о себе.... у меня все ровно. Жру-худею и тд.... я вообще не про себя. Я не парюсь. Вы в прошлом году, как коршуны накинулись на меня, когда я жирную назвал таковой.... вот я и продолжаю эту тему, не более. Себя я и так много обсуждаю...." - заявил певец.

Публикация вызвала активные обсуждения в комментариях, причем мнения фолловеры высказывают самые разные. Некоторые согласны с Топаловым, другие же отмечают, что ему самому не мешало бы похудеть и в любом случае не стоит обижать людей.

Подкачаться не мешало бы

Не позорьтесь глупыми вопросами, а читайте матчасть. Бодипозитив это любовь к своему телу каким бы оно не было, а не ваши убогие попытки довести его до ебабельного состояния чтобы окружающие сказали ВАУ. Это если кратко и для среднего ума..

Бодипозитив - это не про толстых, почему все путают. Это про принятие своего тела с его якобы недостатка и борьба со своими комплексами и непрогибание под общество.

Влад, у вас комплексы? В каком месте вы Толстый? У вас абсолютно нормальный вес

Бодипозитив - любить себя в том тебе, которое у тебя есть, но при этом никто не мешает стремиться к лучшему

Думаю толстые и сами знают что толстые. Но слышать им обидно об этом. Пи эс, я тоже не худыш

Согласна, толстые должны принимать реальность! Нам же не обидно, когда нас называют худыми! Так толстый то же самое только наоборот

Толстый=ленивый

А зачем толстых/худых/высоких/низких как-то называть вообще? Называть достаточно по имени, ну или имени-отчеству. А если вы имени человека не знаете, то какое вам дело до его худобы и толстоты?

Господи боже, бодипозитив это любовь к своему телу, к ЛЮБОМУ, а не только к толстому

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, Влад Топалов ошарашил пикантными подробностями свадебного путешествия с Региной Тодоренко.

Также Регина Тодоренко покорила сеть трогательными свадебными кадрами.

Ранее Регина Тодоренко позабавила курьезным видео с Владом Топаловым, сделанным во время отдыха пары в Греции.