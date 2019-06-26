Полуобнаженная и в жемчуге: Роузи Хантигтон-Уайтли соблазняет горячими кадрами из ванной

32-летняя супермодель поделилась новым стильным снимком
Роузи Хантингтон-Уайтли любит подарки, а знаменитые бренды не прочь преподносить их. Ведь девушка с удовольствием публикует стильные вещи у себя на странице в Instagram, после чего они разлетаются с магазинов как горячие пирожки. Недавно на отдыхе в Италии Роузи продемонстрировала сплошной белый купальник, что спровоцировало настоящий бум на сайте бренда и поломку в их интернет-магазине. А на днях Роузи решила показать еще один презент – длинные изысканные серьги с жемчугом от британской марки Pariah.
Популярная модель выбрала для презентации подарка весьма необычный антураж. Она примерила их сразу после душа. По крайней мере, так можно судить по ее образу. На полуобнаженном теле 32-летней красавицы нет ничего, кроме белого полотенца, волосы также убраны под полотенце. «Девушка с жемчужной сережкой», – написала Роузи, отсылая к одноименному шедевру нидерландского художника Яна Вермеера. К слову, на лице Роузи все же нанесен легкий макияж: чувственные губы подчеркнуты полупрозрачным розовым блеском, кожа светится от хайлайтера и румянца, а брови и ресницы, как всегда, максимально выразительные. Поклонники не стали молчать, засыпав молодую маму восторгами и комплиментами.
Новое горячее фото Роузи взволнвало всю сеть (фото: instagram.com/rosiehw)
К слову, на днях они с возлюбленным Джейсоном Стэтхемом отметили двухлетие своего сына. Роузи, которая обычно старается по минимуму раскрывать личную сторону своей жизни, в этот раз была крайне щедрой на кадры. Она выложила в сеть множество снимков своего малыша Джека.
Джейсон Стэтхэм с сыном (фото: instagram.com/rosiehw)
На многих он позирует сам, также со знаменитым отцом, на других – с Роузи. Но рассмотреть его толком знаменитая красавица не дает. Впрочем, благодаря папарацци мир уже смог как минимум понять, что Джек Оскар все же больше похож на Роузи – те же пухлые губы и белокурые волосы. Впрочем, со временем он может перенять черты и Джейсона.