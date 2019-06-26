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Полуобнаженная и в жемчуге: Роузи Хантигтон-Уайтли соблазняет горячими кадрами из ванной

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.06.2019 - 19:28
Полуобнаженная и в жемчуге: Роузи Хантигтон-Уайтли соблазняет горячими кадрами из ванной
Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

32-летняя супермодель поделилась новым стильным снимком

Роузи Хантингтон-Уайтли любит подарки, а знаменитые бренды не прочь преподносить их. Ведь девушка с удовольствием публикует стильные вещи у себя на странице в Instagram, после чего они разлетаются с магазинов как горячие пирожки. Недавно на отдыхе в Италии Роузи продемонстрировала сплошной белый купальник, что спровоцировало настоящий бум на сайте бренда и поломку в их интернет-магазине. А на днях Роузи решила показать еще один презент – длинные изысканные серьги с жемчугом от британской марки Pariah.

Полуобнаженная и в жемчуге: Роузи Хантигтон-Уайтли соблазняет горячими кадрами из ваннойРоузи в том самом купальнике (фото: instagram.com/rosiehw)

Популярная модель выбрала для презентации подарка весьма необычный антураж. Она примерила их сразу после душа. По крайней мере, так можно судить по ее образу. На полуобнаженном теле 32-летней красавицы нет ничего, кроме белого полотенца, волосы также убраны под полотенце. «Девушка с жемчужной сережкой», – написала Роузи, отсылая к одноименному шедевру нидерландского художника Яна Вермеера. К слову, на лице Роузи все же нанесен легкий макияж: чувственные губы подчеркнуты полупрозрачным розовым блеском, кожа светится от хайлайтера и румянца, а брови и ресницы, как всегда, максимально выразительные. Поклонники не стали молчать, засыпав молодую маму восторгами и комплиментами.

Полуобнаженная и в жемчуге: Роузи Хантигтон-Уайтли соблазняет горячими кадрами из ванной

Новое горячее фото Роузи взволнвало всю сеть (фото: instagram.com/rosiehw)

К слову, на днях они с возлюбленным Джейсоном Стэтхемом отметили двухлетие своего сына. Роузи, которая обычно старается по минимуму раскрывать личную сторону своей жизни, в этот раз была крайне щедрой на кадры. Она выложила в сеть множество снимков своего малыша Джека.

Полуобнаженная и в жемчуге: Роузи Хантигтон-Уайтли соблазняет горячими кадрами из ванной

Джейсон Стэтхэм с сыном (фото: instagram.com/rosiehw)

На многих он позирует сам, также со знаменитым отцом, на других – с Роузи. Но рассмотреть его толком знаменитая красавица не дает. Впрочем, благодаря папарацци мир уже смог как минимум понять, что Джек Оскар все же больше похож на Роузи – те же пухлые губы и белокурые волосы. Впрочем, со временем он может перенять черты и Джейсона.

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