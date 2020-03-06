Полуобнаженная в объятиях любимого: Барбара Палвин снялась в откровенной фотосессии со своим парнем

Барбара Палвин вместе со своим бойфрендом, Диланом Спроусом, снялась в рекламной кампании французского бренда The Kooples. В черно-белой фотосессии 26-летняя модель и 27-летний американский актер показаны сквозь призму их чувств. В объективе знаменитого фотографа Кэмерона Маккула влюбленные предстали трогательными и искренними. А некоторые кадры получились весьма откровенными. Они обнимаются, целуются, кривляются, плавают… А также обнимаются, лежат в постели и строят друг другу глазки. Параллельно с этим они, разумеется, успели показать массу стильных образов из весенне-летней кампании.

Барбара со своим парнем (фото: instagram.com/thekooples)

Напомним, отношения Барбары и Дилана начались примерно 2 года назад. Пара познакомилась на вечеринке. Влюбленные рассказывали в прессе, что Дилан начал писать Барбаре сообщения в Instagram, но ответа не получил. В итоге парню несколько месяцев пришлось добиваться расположения роскошного "ангела" Victoria’s Secret. Но со временем Барбара, как говорится, "растаяла". "Для меня очень непривычно иметь парня. Я была одинока 6 лет. И это окупилось, я чувствую. Дилан такой добрый и нежный», – откровенничала Барбара в интервью для Vogue.

Фото вышли весьма откровенными (фото: instagram.com/thekooples)

Сейчас же в паре царит полная гармония. Дилан во всем поддерживает Барбару, не пропуская ни одно ее шоу. Старается сделать милые сюрпризы и проявлять заботу. К примеру, как-то принес за кулисы показа пакет с едой. Интересно, что набор включал и калорийные гамбургеры. По словам пары, они очень ценят друг друга и позволяют друг другу быть такими, как они есть.

Модель и актер нашли друг друга (фото: instagram.com/thekooples)

"Мы действительно уважаем друг друга – это ключ к здоровым отношениям. Доверяем друг другу. С Диланом я могу быть откровенной. Он любит меня такой, какая я есть на самом деле, дает мне возможность быть самой собой и не беспокоиться, что думают другие. Я учусь у него каждый день", – рассказывала девушка в одном из недавних интервью.

Напомним, до Барбары Дилан встречался с моделью Дайной Фразер, их отношения длились с 2014-го по 2017-й год. Позже модель рассказала, что причиной расставания была измена парня.