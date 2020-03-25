Полуобнаженная Эмили Ратаковски похвасталась упругими ягодицами на жарком фото

Эмили Ратаковски продолжает, несмотря на карантин, радовать фанатов привычными им горячими фото. Она уже делала откровенные домашние селфи в образе бизнес-вумен, снимала соблазнительный танец с призывом оставаться дома. А в этот раз девушка постаралась поделиться контентом еще более жарким. Она показала фото из личного архива, на котором предстала полуголой.

Эмили на новом фото (фото: instagram.com/emrata)

Эмили стоит вполоборота к камере, одетая только в черное нижнее белье и белый свободный топ. А потому ее совершенное тело на первом плане. Соблазнительный прогиб спины, упругие ягодицы, точеная талия… Поклонники буквально не смогли отвести глаз от фото, засыпав 28-летгнюю красавицу комплиментами, восторгами и пылающими эмозди. «Вау», «Лучшая», «Так прекрасна», – не унимаются подписчики.

Также накануне Эмили поделилась фото и более эмоциональным. Девушка откровенно рассказала своим подписчикам, каким сложным был предыдущий год. Она опубликовала снимок, на котором позирует с серьезным и задумчивым лицом.

Эмили любит делиться откровенными фото (фото: instagram.com/emrata)

«Эта фотография была сделана в конце прошлого года. 2019 год был одним из самых тяжелых лет в моей жизни. Моя мама была очень больна, я боролась с серьезной депрессией, и все было очень неуверенно. 2020 год определенно не отстает, но я рада сообщить, что научилась лучше заботиться о себе. Как правило, я не говорю здесь о слишком личном, и я далека от того, чтобы разобраться с этим дерьмом, но вот некоторые из записок, которые я написала в канун Нового года. Я хотела поделиться ими и небольшим фрагментом моей истории на случай, если они заставят кого-то из вас чувствовать себя менее одиноким в беспокойстве, растерянности или страхе, которые вы можете испытывать прямо сейчас…», – написала Эмили.