Полуобнаженная Белла Хадид поделилась пикантным видео из собственной спальни

Белла Хадид – одна из самых больших любительниц провокаций в сети и на подиуме. Девушка любит участвовать в смелых рекламных кампаниях, а в свой личный микроблог добавлять много горячих кадров из повседневной жизни. Сейчас, во времена карантина, ей удается виртуозно совмещать эти два умения. Так, поулярная модель стала героиней необычной съемки для итальянского Vogue.

Белла в новой съемке (фото: instagram.com/bellahadid)

Беллу снимали на веб-камеру, а она позировала в своем доме. На фото младшая Хадид предстала полуобнаженной. Девушка надела крошечные стринги и прикрывалась букетом засохших роз, туфлями на огромных каблуках и другими предметами. Поэтому на снимках создается впечатление, что она полностью голая.

Сама знаменитость рассказала, что фотосессия была проведена с помощью FaceTime под руководством нью-йоркского фотографа Брайанны Кароцци, а также стилиста Хейли Волленс. «Времена меняются, и работа из дома приобретает новое значение… Новые кадры для Vogue Италия, снятые и стилизованные с помощью FaceTime благодаря моим карантинным королевам Хейли Волленс и Брайанне Кароцци. Люблю. Мне невероятно повезло принять участие в этой съемке», – написала Хадид в своем посте для Instagram.