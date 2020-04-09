Полуобнаженая в воде: Ким Кардашьян показала роскошное тело в пикантном наряде

Ким Кардашьян продолжает будоражить подписчиков роскошными кадрами, вспоминая свои стильные выходы на светские мероприятия и экзотические съемки на пляжах. В этот раз она продемонстрировала несколько фото с промо своей линии утягивающего белья SKIMS. Съемка получилась весьма «горячей» во всех смыслах.

Ким в новой съемке (фото: instagram.com/kimkardashian)

Фотосессия проходила на пляже, а сама звезда облачилась в соблазнительные изделия своей марки: черный топ, подчеркнувший аппетитную грудь знаменитости, и трусики с высокой посадкой. Дополнили образ макияж с акцентом на золотистый загар, а также укладка с вытянутыми волосами. Благодаря эффектным позам Ким сумела продемонстрировать свои формы во всей красе. За что получила массу комплиментов от армии поклонников: «Королева», «Первая», «Ты так прекрасна»…

Ким с семьей (фото: instagram.com/kimkardashian)

Также звезда – большая любительница семейных снимков – не упустила возможности показать несколько трогательных кадров из личного архива. Ким запостила несколько снимков, где фигурирует ее папа Роберт Кардашьян, а также его брат Том. Таким образом, Ким поздравила своего любимого дядю с юбилеем. В галерею 39-летняя красотка добавила и фото из настоящей жизни, где она позирует со всеми детьми: Норт, Сейнтом, Чикаго и Псалмом, а также с тетей и дядей.

«Поздравляем с 80-летием моего дядюшку! Мой папа брат, Том. Я обычно не пишу, потому что знаю, что вы любите уединение, но мне приходилось так громко кричать, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ. Дядя Томми, я так тебя люблю и очень горжусь нашей семьей и всем, чему ты нас научил! У нас самые лучшие воспоминания, и я не могу дождаться, чтобы отпраздновать с тобой, когда мы снова сможем быть вместе», – написала Ким трогательное поздравление.