Полуголая на столе: Дженнифер Лопес демонстрирует соблазнительные формы в пикантном наряде

Дженнифер Лопес в свои 50 лет не собирается сдавать обороты. В честь юбилея она устроила грандиозный тур, прокатившись с шоу по всему миру. А параллельно звезда запускает новый проект – фильм Hustlers ("Стриптизерши"), режиссером которого выступил Лорин Скафарии.

Премьера ленты состоится 13-го сентября, так что самое время активно работать над его промо. Певица и актриса сыграет в нем роль танцовщицы эротических танцев, которая вместе с коллегами решила отомстить экс-клиентам с Уолл-стрит. Столь экспрессивная роль, нужно отметить, ей действительно к лицу (а вернее – к телу)!

Дженнифер в соблазнительном наряде (фото: instagram.com/jlo)

Лопес уже успела показать не один зажигательный ролик, где показалась в соблазнительном наряде. А несколько часов назад выложила еще один кадр, где ее можно рассмотреть во всей красе. Она сидит на столе, засыпанном деньгами, и эмоционально прижимая их к груди.

Откровенная поза, соблазнительный серебристый купальник с бахромой, который практически не скрывает ее роскошное тело, длинные волосы, уложенные легкими упругими локонами, крупные серьги-кольца и босоножки на высоких каблуках… Дополняют картину лица мужчин, окруживших стол, – они выражают полный восторг. Что и не удивительно: Дженнифер выглядит просто завораживающе, и в роль вжилась отлично.

Лопес в свои 50 выглядит просто отлично (фото: instagram.com/jlo)

"Замужем за деньгами", – написала под фото звезда. Поклонники просто взорвали ее страницу многочисленными комментариями. Многие пишут, что уже ждут не дождутся премьеру. Что ж, интерес к фильму знаменитости и ее команде подогреть удалось!

Лопес не собирется почивать на лаврах (фото: instagram.com/jlo)

Не меньше, чем фильма, поклонники ждут и другое важное событие – свадьбу с возлюбленным Дженнифер Алексом Родригесом. Певица получила заветное кольцо еще в марте, но никак не назовет точную дату их женитьбы. По предположениям фанатов, событие должно состояться уже этой осенью.