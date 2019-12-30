Полуголая в постели: Кайли Дженнер показала откровенные фото в нижнем белье

Кайли Дженнер не устает удивлять общественность. Так, на днях она вновь получила титул самой молодой миллиардерши в мире. Напомним, это звание она заслужила еще в прошлом году. Таких успехов младшей сестре из семейства Дженнер-Кардашьян удалось добиться благодаря своему детищу – косметической компании Kylie Cosmetics. В 2019 продала 51 % акций бренда, получив за это 600 миллионов долларов.

Кайли вновь признали самой молодой милиардершей в мире (фото: instagram.com/kyliejenner)

Интересно, что несмотря на солидное состояние, Кайли не собирается почивать на лаврах. В каждую новую косметическую линю она вкладывает душу, стараясь работать не только над дизайном упаковки и подачей, но и над постоянным совершенствованием самих продуктов. К примеру, для сотрудничества она приглашает лучших визажистов, топовых косметологов и других специалистов бьюти-отрасли. В рекламе же своих продуктов главной моделью она чаще всего выступает сама, выбирая порой достаточно откровенные образы. Впрочем, в реальной жизни «горячих» кадров также достаточно.

Девушка обожает горячие фото (фото: instagram.com/kyliejenner)

Недавно она опубликовала новые жаркие кадры. Кайли позирует в собственной постели, надев откровенное кружевное белье. 22-летняя бизнесвумен постаралась продемонстрировать всю свою чувственность. Так что ее пышная грудь, тонкая талия и роскошные бедра красуются на первом плане. Образ она дополнила золотистыми серьгами, ярким безупречным макияжем, а волосы собрала в высокую прическу. В сториз красавица добавила еще пару кадров, также указав их автора.

Кайли в провокационном образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Посмотреть откровенные фото Кайли можно здесь

Напомним, не менее популярные фото получаются и в нарядах. Так, Кайли в последнее время часто показывает стильные сочетания, которые можно брать на заметку при составлении ярких образов на выход.