Полуголая на пляже: Тина Кунаки блеснула пышной грудью в откровенном бикини

Тина Кунаки продолжает публиковать горячие снимки с отдыха в Бразилии, демонстрируя свою естественную красоту. В этот раз 22-летняя модель порадовала пляжными кадрами, где позирует в бикини яркой расцветки – желтом в белую полоску. Верх купальника едва прикрывает пышную грудь знаменитой красавицы, на ней она и решила сделать акцент. Кунаки лежит на животе, демонстрируя свое роскошное тело и смуглую кожу без грамма косметики. Образ модели дополнила бейсболка бежевого оттенка, а также собранные в пучок волосы. Очаровательная супруга Венсана Касселя даже в таком простом виде выглядит невероятно притягательной.

Тина Кунаки в Бразилии (фото: instagram.com/tinakunakey)

На фото Тина отметила Bar Da Laje – это заведение в Рио-де-Жанейро пользуется огромным спросом. Не в последнюю очередь благодаря роскошному виду, который открывается с террасы. Здесь Кунаки также побывала. Девушка сфотографировалась на фоне невероятной красоты пейзажа, мечтательно глядя в камеру. На ней в этот раз надето черно-белое мини-платье на тонких бретелях. Свои пышные волосы она собрала в высокий пучок – наверняка красотка рассчитывала расслабиться и позагорать. А потому отказалась от аксессуаров и лишних вещей.

Тина наслаждается отдыхом (фото: instagram.com/tinakunakey)

Венсан Кассель, который, возможно, и является автором кадра, остался за ним. Актер редко публикует фото в своем микроблоге и чаще – рабочие постеры, иногда все же делая исключения ради своей молодой жены. К примеру, недавно он восхитил сеть общим фото с Тиной. Счастливые и влюбленные, супруги сидят в одном гамаке лицом друг к другу и что-то обсуждают, глядя в телефоны.

Венсан часто признается Тине в любви (фото: instagram.com/tinakunakey)

Также недавно он оригинально признался в любви Кунаки, опубликовав фото, сделанное "исподтишка". На нем Тина держит руками растрепавшиеся на ветру волосы, и заразительно смеется. Без косметики, в простых джинсах и футболке, она выглядит такой юной и притягательной, что Венсан восхитился: "Жизнь", – написал знаменитый французский актер. Вскоре Тина ответила ему похожим кадром и соответственной подписью. Так что супруги явно в восторге друг от друга!