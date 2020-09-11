Полуголая на машине: Ким Кардашьян в откровенном наряде восхитила роскошной фигурой

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда радует фанатов

Не успели утихнуть разговоры о том, что телешоу о знаменитом семействе Кардашьян-Дженнер закрывается, как Ким принялась за новые проекты. Несколько часов назад на ее странице появилась очередная порция горячих кадров в утягивающем белье. Ким Кардашьян показала новую серию фото, снятых для рекламы собственного бренда Skims. На них 39-летняя знаменитость примерила белое откровенное боди. С высокими вырезами на бедрах и откровенным декольте, оно выгодно подчеркнуло ее аппетитную грудь, тонкую талию и роскошные бедра.

Ким в новой съемке (фото: instagram.com/kimkardashian)

В подписи звезда объявила, что в честь годовщины бренда она представляет 4 новых стиля корректирующего белья в новом цвете, а также пополнение классических моделей, которые уже успели полюбиться миллионам поклонников знаменитости.

Антураж для съемки был выбран максимально дерзкий и соблазнительный. Ким сидит на автомобиле необычной футуристической расцветки. Волосы ей завили легкими волнами и распустили по плечам. Макияж ей сделали в коричневых тонах, которые так идут признанной красавице. Звезда приняла эффектные позы, стараясь привлечь внимание не только к своим изделиям, но и к тому, какими идеальными они делают пропорции фигуры.