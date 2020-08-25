Полуголая Эмили Ратаковски взбудоражила сеть откровенными домашними фото

Эмили Ратаковски умеет даже простой домашний образ сделать стильным, а главное – соблазнительным. Что и доказала модель несколько часов назад. Девушка запостила серию кадров, на которых предстала в домашней обстановке. Она сидит за столом, одетая в ярко-желтые шорты, а также белый топ на тонких бретельках, сквозь который отлично просматривается аппетитная грудь популярной в сети красавицы. Макияж Ратаковски нанесла нейтральный, а волосы собрала в небрежный пучок.

Эмили в с домашнем образе (фото: instagram.com/emrata)

Выглядит она слегка заспанной, что и подтвердила подпись к посту. Эмили написала всего одно слово: «Понедельник», а к нему добавила «сонный» хэштег. Такие милые домашние фото очень впечатлили фанатов. Но еще больше – полуобнаженное тело Ратаковски. Поклонники отметили, что выглядит девушка просто потрясающе, а ее идеальная фигура, как всегда – выше всяких похвал.

Эмили обожает смелые фото (фото: instagram.com/emrata)

К слову, ранее Эмили продемонстрировала снимок, на котором предстала полностью обнаженной. Она лежит в постели, повернувшись к камере спиной. Таким образом она хотела показать, в первую очередь, надпись на пояснице – Inamorata. Но заодно «засветила» и соблазнительный изгиб спины, тонкую талию и свои округлые ягодицы. «Хотелось бы мне сказать вам, что она настоящая», – написала звезда, имея в виду, что татуировка с названием ее собственного бренда, которой она украсила себя, была переводная.