Полуголая на диване: Хайди Клум похвасталась совершенным телом в пикантном комбинезоне

Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Звезда показала "горячее" фото

Хайди Клум часто радует поклонников своими откровенными фото. Но в этот раз она превзошла сама себя! 46-летняя звезда примерила пикантный черный комбинезон с откровенным декольте и ажурными вставками. Дополнили наряд босоножки на высоких каблуках, золотистый плащ, а также выразительный макияж и пышная укладка. На фото, которое модель опубликовала в своем микроблоге, она лежит на диване, что сделало кадр еще более "горячим". Хайди прогнулась, показав в который раз свою совершенную фигуру: соблазнительные изгибы, точеную талию, пышные формы и длинные стройные ноги.

Хайди Клум в новом образе (фото: instagram.com/heidiklum)

"Чувствую себя сексуальной в моем Julien Macdonald", – написала красавица. Поклонники, как и следовало ожидать, принялись писать восторженные комментарии. Они не могут сдержать слов восторга от таких роскошных фото. Что, впрочем, не удивительно!

Модель обожает горячие луки (фото: instagram.com/heidiklum)

В сториз супермодель и телеведущая продемонстрировала еще больше жарких кадров: она принимает соблазнительные позы и кокетничает с подписчиками. Также Клум наконец показала видео со своим любимым мужем. Сначала Хайди сама кружится в своем сногсшибательном наряде, а затем – вместе с Томом Каулитцем. Пара не удержалась от нежных поцелуев и объятий. Так что влюбленные супруги наконец развеяли опасения насчет гармонии в их паре.

Хайди и Том (фото: instagram.com/heidiklum)

Напомним, Хайди давно не публиковала совместных снимков с Томом. Хотя раньше они показывали буквально каждый свой шаг. Пара обожает вместе путешествовать, а потому фото на странице модели не переводились. Но с тех пор как она осенью вернулась к активной работе, все изменилось. Звезда демонстрирует массу рабочих моментов, кадров со съемок и даже снимков с братом своего мужа – Биллом, с которым она работает на одном из проектов. Но только не с Томом. Что в одно время стало волновать поклонников. Но теперь они могут быть спокойны.