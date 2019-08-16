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Полуголая на диване: Эмили Ратаковски будоражит сеть горячими кадрами

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.08.2019 - 21:33
Полуголая на диване: Эмили Ратаковски будоражит сеть горячими кадрами
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Модель продолжает эпатировать

Эмили Ратаковски, которая недавно взорвала сеть небритыми подмышками и эссе на тему сексуальности для американского Harper's Bazaar, продолжает будоражить подписчиков. Только теперь 28-летняя красотка вернулась к своим привычным образам: максимально соблазнительным и без провокационных деталей. Хотя, если учесть, что каждый снимок Ратаковски вызывает бурю обсуждений, а порой и критики, то провокация – их постоянный посыл.

Полуголая на диване: Эмили Ратаковски будоражит сеть горячими кадрамиЭмили в объективе мужа (фото: instagram.com/emrata)

В этот раз модель и актриса показала фото, сделанное ее мужем в домашней обстановке. Она лежит на диване в длинной розовой юбке и бежевого оттенка босоножках на высоких каблуках, прикрыв пышную грудь рукой. На лице девушки заметен довольно яркий макияж. Видимо, супруги куда-то собираются. Или же только вернулись. В любом случае Эмили поспешила добавить, что кадр сделан именно Себастьяном. «Сделано моим мужем, в Inamorata», – написала знойная красотка.

Полуголая на диване: Эмили Ратаковски будоражит сеть горячими кадрамиЭпатажная звезда в то же самое время милая и домашняя (фото: instagram.com/emrata)

Нужно отметить, что Эмили весьма дорожит своим браком и часто признается в любви мужу. А фото с ним и обожаемым псом Коломбо в ее микроблоге появляются ничуть не реже картинок сексуального характера.

Напомним, Эмили вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-МакКларда в феврале 2018-го. Забавно, что пара встречалась всего пару недель, прежде чем решила узаконить свои отношения. Эмили до сих пор с трепетом вспоминает этот день и даже сохранила отдельную папку хайлайтс в Instagram.

Полуголая на диване: Эмили Ратаковски будоражит сеть горячими кадрамиНовые фото Эмили (фото: instagram.com/emrata)

Интересно, что такое рвение к созданию домашнего очага Эмили передалось явно не от родителей. Она появилась на свет в семье преподавательницы английского языка и художника, которые, по воспоминаниям Эмили, были весьма свободолюбивыми и никогда не состояли в браке. Свою мать Ратаковски называет «феминисткой и интеллектуалкой». В детстве вместе с ними знаменитая модель много путешествовала, пока не подписала свой первый контракт и не занялась карьерой.

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