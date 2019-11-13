Полуголая в бассейне: 53-летняя Синди Кроуфорд восхитила роскошным телом в новой съемке

Культовая модель все так же хороша
Синди Кроуфорд приняла участие в новой съемке для CR Fashion Book, где предстала в весьма откровенных нарядах. Пока что она продемонстрировала подписчикам в Instagram только один кадр, зато какой! Синди позирует в белом летнем платье с откровенным декольте, находясь в воде в большом аквариуме. Дополняет картину объемная укладка, неброский макияж и ее фирменная завораживающая улыбка. Синди выглядит невероятно молодой и соблазнительной. В подписи культовая модель 90-х намекнула, что остальные работы можно будет увидеть уже скоро.
Поклонники принялись бурно обсуждать, что Синди выглядит все так же прекрасно, как и в юности. Не удивительно: за своей фигурой и кожей знаменитая модель тщательно следит. Она старается соблюдать режим питания, которому следуют многие модели: 80% полезных блюд, а на 20% можно позволить себе немного расслабиться. Синди регулярно посещает спортзал, любит пешие прогулки. Что касается кожи, она нашла своего идеального косметолога, а также пользуется проверенными средствами по уходу (модель даже разработала собственную косметическую линию).
Также недавно Синди раскрыла еще один секрет своей неувядающей кожи. Так, знаменитая красавица регулярно посещает сауну. Парную она оборудовала прямо у себя дома. А потому может посетить ее в любую свободную минуту. Из сауны она выходит свежей и обновленной. Как известно, процедура отлично влияет на обменные процессы, позволяет коже обновляться и дышать, а к тому же отлично успокаивает. Берем на заметку!
Кроме того, у Синди явно хорошая наследственность. Недавно уже ставшая легендой красотка вышла в свет со своей мамой, Дженнифер Сью Крофорд-Молуф. Женщина вместе с дочерью и внучкой Кайей Гербер отправилась на торжественный обед, устроенный организацией Women's Guild Cedars-Sinai, и выглядела просто роскошно.