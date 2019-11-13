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Полуголая в бассейне: 53-летняя Синди Кроуфорд восхитила роскошным телом в новой съемке

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.11.2019 - 22:34
Полуголая в бассейне: 53-летняя Синди Кроуфорд восхитила роскошным телом в новой съемке
Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Культовая модель все так же хороша

Синди Кроуфорд приняла участие в новой съемке для CR Fashion Book, где предстала в весьма откровенных нарядах. Пока что она продемонстрировала подписчикам в Instagram только один кадр, зато какой! Синди позирует в белом летнем платье с откровенным декольте, находясь в воде в большом аквариуме. Дополняет картину объемная укладка, неброский макияж и ее фирменная завораживающая улыбка. Синди выглядит невероятно молодой и соблазнительной. В подписи культовая модель 90-х намекнула, что остальные работы можно будет увидеть уже скоро.

Полуголая в бассейне: 53-летняя Синди Кроуфорд восхитила роскошным телом в новой съемкеСинди в новой съемке (фото: instagram.com/cindycrawford)

Поклонники принялись бурно обсуждать, что Синди выглядит все так же прекрасно, как и в юности. Не удивительно: за своей фигурой и кожей знаменитая модель тщательно следит. Она старается соблюдать режим питания, которому следуют многие модели: 80% полезных блюд, а на 20% можно позволить себе немного расслабиться. Синди регулярно посещает спортзал, любит пешие прогулки. Что касается кожи, она нашла своего идеального косметолога, а также пользуется проверенными средствами по уходу (модель даже разработала собственную косметическую линию).

Полуголая в бассейне: 53-летняя Синди Кроуфорд восхитила роскошным телом в новой съемкеСинди обожает сауну (фото: instagram.com/cindycrawford)

Также недавно Синди раскрыла еще один секрет своей неувядающей кожи. Так, знаменитая красавица регулярно посещает сауну. Парную она оборудовала прямо у себя дома. А потому может посетить ее в любую свободную минуту. Из сауны она выходит свежей и обновленной. Как известно, процедура отлично влияет на обменные процессы, позволяет коже обновляться и дышать, а к тому же отлично успокаивает. Берем на заметку!

Полуголая в бассейне: 53-летняя Синди Кроуфорд восхитила роскошным телом в новой съемкеТри поколения женщин семьи выглядят восхитительно (фото: instagram.com/cindycrawford)

Кроме того, у Синди явно хорошая наследственность. Недавно уже ставшая легендой красотка вышла в свет со своей мамой, Дженнифер Сью Крофорд-Молуф. Женщина вместе с дочерью и внучкой Кайей Гербер отправилась на торжественный обед, устроенный организацией Women's Guild Cedars-Sinai, и выглядела просто роскошно.

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