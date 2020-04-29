Полуголая у бассейна: Кайли Дженнер похвасталась соблазнительными формами в крошечном купальнике

Кайли Дженнер продолжает демонстрировать свое тело в пикантных купальниках во всех ракурсах. В этот раз 22-летняя миллиардерша устроила соблазнительную фотосессию в роскошном бассейне. Она загорает в крошечном бикини яркой расцветки с принтом тай-дай. Образ красотки дополнили только очки с полупрозрачными стеклами. Кайли предстала в разнообразных позах, повернувшись к камере как лицом, так и спиной. Поэтому ее пышные бедра, осиная талия, а также аппетитная грудь и соблазнительный прогиб спины стали главным украшением галереи.

Кайли соблазняет (фото: instagram.com/kyliejenner)

«Восхитительна», «обожаю видеть это», «невероятная», «первая», «клянусь, ты самая прекрасная», «выглядишь очень расслабленно», – пишут поклонники популярной инстадиве. В сториз девушка добавила пару видео, где весело проводит время с подругами за бокалом шампанского. По всей видимости, знаменитость решила не ждать, когда закончится карантин, чтобы устроить хотя бы мини-пати.

Напомним, недавно Кайли опубликовала смешное видео на эту тему. Она показала, как несет свою дочь в ее спальню, а та вырывается и кричит. Забавный ролик она подписала, что так видит первую вечеринку после карантина, с которой ее будут буквально уносить друзья. Также во время самоизоляции бизнесвумен не раз признавалась, что уже мечтает выйти в свет и ждет не дождется момента, когда сможет встретиться со своими сестрами. Тем не менее, осознает ее важность и советует всем набраться терпения.

Девушка наслаждается жаркми деньками (фото: instagram.com/kyliejenner)

Также она радовалась, что наконец может посвятить время домашним делам и общению со своим ребенком. В обычной жизни девочка не так часто видит свою вечно занятую маму. В одном из недавних интервью Кайли признавалась, что ранее дни, проведенные за просмотром фильмов со Сторми, были счастливой редкостью. Что ж, сейчас Дженнер может наслаждаться ими по полной.