ru
ua

Полуголая у бассейна: Кайли Дженнер похвасталась соблазнительными формами в крошечном купальнике

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Звезда продолжает радовать горячими кадрами

Кайли Дженнер продолжает демонстрировать свое тело в пикантных купальниках во всех ракурсах. В этот раз 22-летняя миллиардерша устроила соблазнительную фотосессию в роскошном бассейне. Она загорает в крошечном бикини яркой расцветки с принтом тай-дай. Образ красотки дополнили только очки с полупрозрачными стеклами. Кайли предстала в разнообразных позах, повернувшись к камере как лицом, так и спиной. Поэтому ее пышные бедра, осиная талия, а также аппетитная грудь и соблазнительный прогиб спины стали главным украшением галереи.

Кайли соблазняет (фото: instagram.com/kyliejenner)

«Восхитительна», «обожаю видеть это», «невероятная», «первая», «клянусь, ты самая прекрасная», «выглядишь очень расслабленно», – пишут поклонники популярной инстадиве. В сториз девушка добавила пару видео, где весело проводит время с подругами за бокалом шампанского. По всей видимости, знаменитость решила не ждать, когда закончится карантин, чтобы устроить хотя бы мини-пати.

Напомним, недавно Кайли опубликовала смешное видео на эту тему. Она показала, как несет свою дочь в ее спальню, а та вырывается и кричит. Забавный ролик она подписала, что так видит первую вечеринку после карантина, с которой ее будут буквально уносить друзья. Также во время самоизоляции бизнесвумен не раз признавалась, что уже мечтает выйти в свет и ждет не дождется момента, когда сможет встретиться со своими сестрами. Тем не менее, осознает ее важность и советует всем набраться терпения.

Девушка наслаждается жаркми деньками (фото: instagram.com/kyliejenner)

Также она радовалась, что наконец может посвятить время домашним делам и общению со своим ребенком. В обычной жизни девочка не так часто видит свою вечно занятую маму. В одном из недавних интервью Кайли признавалась, что ранее дни, проведенные за просмотром фильмов со Сторми, были счастливой редкостью. Что ж, сейчас Дженнер может наслаждаться ими по полной.

Регина Тодоренко оправдала домашнее насилие и угодила в скандал: ведущая поспешила извиниться Коляденко, Кондратюк, Рыбак и другие звезды рассказали, что нового освоили на карантине
Читать все новости